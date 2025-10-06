3年ぶりに帰ってきた！ロッテ・二木康太が1軍復帰登板　吉井監督の最後の…

千葉ロッテマリーンズの二木康太投手は5日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に3番手で登板。3年ぶりの一軍登板となったものの、1回4失点で敗戦投手となった。



7回、3年ぶりにZOZOマリンスタジアムのマウンドに上がった二木投手は、先頭の8番打者・海野隆司選手をフォークで投ゴロに打ち取り、代打・笹川吉康選手に死球を与えた。1番打者・柳田悠岐選手を左飛、2番打者・野村勇選手に左前打、3番打者・柳町達選手に四球を許し、二死満塁のピンチを招いた。



続く4番打者・山川穂高選手には、2球目の甘く入った直球を右中間スタンドに運ばれ、1-5とリードを許した。







打線は8回、5番打者・藤岡裕大選手が右前適時打を放ち意地を見せたが、試合は2-5で敗れた。



二木投手は2021年に開幕投手を務めたものの、ケガなどの影響で2022年9月24日のソフトバンク戦以来、一軍登板から遠ざかっていた。



試合前にはロッテ・吉井理人監督の退任が決まっていたこともあり、有終の美を飾れなかった。











