個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 復活してほしい優待銘柄があれば教えてください

「桐谷さんが、優待で復活してほしい銘柄はありますか？」（なぎーさん/30代）

◆A. 「復活してほしい株主優待といえば、10年間続いたオリックスですね」（桐谷さん）

オリックス＜8591＞の優待は本当によかったんです。全国各地の名産品を選べる仕組みで、仙台なら牛タン、静岡ならうなぎのかば焼き、福井ならサバの缶詰といった具合に、各地のいい品物をいただけました。ところが残念ながら廃止になってしまいました。

理由は、機関投資家の圧力です。「優待に使うお金があるなら配当を増やせ」という要求に押されて、優待は10年で終了。その代わり配当金を手厚くしたため、株価は下がっていません。ただ、やっぱり個人投資家からすると、配当金だけより優待が届いた方が楽しいと思いますね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部