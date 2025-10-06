千葉ロッテマリーンズ、10月6日より2026シーズンシートのWEB申し込み受付…

千葉ロッテマリーンズは10月6日(月)13時00分より2026シーズンシート(年間予約席)のWEB申し込み受付を開始することを発表した。
「シーズンシート」はZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦(オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを除く)をシーズン通してご契約席でご観戦いただける年間予約席。
バックネット裏エリアにはVIP向けのフルクッション仕様の「プレミアム・シート」や、選手のベンチやカメラマン席と同じ並びのグラウンドに位置し、間近でプレーを観戦できる「サブマリン･シート」、外野手と同じ目線で野球を味わえる「ホームラン・ラグーン」など多種多様な席種でラインナップしている。
また、シーズンシート購入には事前に資料請求が必要となります。その他詳細は球団公式特設サイトをご確認ください。2026シーズンシート販売の詳細と購入フローは次の通り。
＜2026シーズンシート販売の詳細＞
【販売スケジュール】
資料請求受付：現在受付中。継続WEB申込受付
※座席確保期間：10月6日(月)13時00分～11月20日(木)23時59分まで
新規WEB申込受付：10月6日(月)13時00分～2026年2月28日(土)23時59分まで
【契約特典 ※一例】
・クライマックスシリーズ・日本シリーズ優先販売(抽選)※クライマックスシリーズ
・日本シリーズ出場の場合、ZOZOマリンスタジアムで開催分の全試合優先販売(抽選)を実施します。
・オリジナル記念品※シーズンシートオーナーだけが手に入れることができるオリジナル記念品を2種ご用意しています。
【キャンペーン※一例】
・シーズンシート新規申込キャンペーン
※2026シーズンシート対象席種を新規で申し込みいただいたお客様に「場内商品券5,000円分(税込)」をプレゼントします。
＜2026シーズンシート購入フロー＞
① 球団公式サイト2026シーズンシート特設サイトより資料請求申し込みを行う。
② 資料請求後にお知らせするお申込みサイトURLよりシーズンシート申し込みを行う。
【関連記事】
【了】