千葉ロッテマリーンズ、10月6日より2026シーズンシートのWEB申し込み受付…

千葉ロッテマリーンズは10月6日(月)13時00分より2026シーズンシート(年間予約席)のWEB申し込み受付を開始することを発表した。

「シーズンシート」はZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦(オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを除く)をシーズン通してご契約席でご観戦いただける年間予約席。

バックネット裏エリアにはVIP向けのフルクッション仕様の「プレミアム・シート」や、選手のベンチやカメラマン席と同じ並びのグラウンドに位置し、間近でプレーを観戦できる「サブマリン･シート」、外野手と同じ目線で野球を味わえる「ホームラン・ラグーン」など多種多様な席種でラインナップしている。

また、シーズンシート購入には事前に資料請求が必要となります。その他詳細は球団公式特設サイトをご確認ください。2026シーズンシート販売の詳細と購入フローは次の通り。

＜2026シーズンシート販売の詳細＞

【販売スケジュール】

資料請求受付：現在受付中。継続WEB申込受付

※座席確保期間：10月6日(月)13時00分～11月20日(木)23時59分まで

新規WEB申込受付：10月6日(月)13時00分～2026年2月28日(土)23時59分まで

【契約特典 ※一例】

・クライマックスシリーズ・日本シリーズ優先販売(抽選)※クライマックスシリーズ

・日本シリーズ出場の場合、ZOZOマリンスタジアムで開催分の全試合優先販売(抽選)を実施します。

・オリジナル記念品※シーズンシートオーナーだけが手に入れることができるオリジナル記念品を2種ご用意しています。

【キャンペーン※一例】

・シーズンシート新規申込キャンペーン

※2026シーズンシート対象席種を新規で申し込みいただいたお客様に「場内商品券5,000円分(税込)」をプレゼントします。

＜2026シーズンシート購入フロー＞

① 球団公式サイト2026シーズンシート特設サイトより資料請求申し込みを行う。

② 資料請求後にお知らせするお申込みサイトURLよりシーズンシート申し込みを行う。

