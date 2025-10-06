スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第7節が5日に行われ、セルティックはマザーウェルと対戦した。

セルティックに所属する前田大然と旗手怜央が先発出場した一方で、山田新と稲村隼翔がメンバー外となった一戦は、28分にケレチ・イヘアナチョがPKを決めて先制点を手にしたものの、40分にアポストロス・スタマテロプロスに同点弾を許すと、56分にはPKから再びスタマテロプロスに得点を奪われ、逆転を許した。

それでも、69分に相手のミスからベンジャミン・ニグレンが同点弾を決めると、90＋2分にはミシェル・アンジェ・バリクウィシャのクロスに前田がダイビングヘッドで合わせて勝ち越しゴールを挙げた。

これが決勝点となり、劇的勝利を収めたセルティックは公式戦4試合ぶりの白星となった。なお、勝利に貢献した前田はフル出場を果たしたほか、旗手は59分までプレーした。

【スコア】

セルティック 3－2 マザーウェル

【得点者】

1－0 28分 ケレチ・イヘアナチョ（PK／セルティック）

1－1 40分 アポストロス・スタマテロプロス（マザーウェル）

1－2 56分 アポストロス・スタマテロプロス（PK／マザーウェル）

2－2 69分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

3－2 90＋2分 前田大然（セルティック）

【動画】前田大然のダイビングヘッドでセルティックが劇的勝利！