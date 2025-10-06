日本サッカー協会（JFA）は6日、10月の代表活動を控える日本代表において、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）がケガにより不参加となることを発表した。

今回の発表によると、パラグアイ代表とブラジル代表と対戦する、『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表において、MF遠藤航がケガにより不参加となるとのことだ。また、追加招集の有無は、明かされていない。

なお先日、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）の不参加ならびDF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）の追加招集が決まっていた。