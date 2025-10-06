日本サッカー協会（JFA）は6日、10月の代表活動を控える日本代表において、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）がケガにより不参加となることを発表した。
今回の発表によると、パラグアイ代表とブラジル代表と対戦する、『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表において、MF遠藤航がケガにより不参加となるとのことだ。また、追加招集の有無は、明かされていない。
なお先日、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）の不参加ならびDF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）の追加招集が決まっていた。
日本サッカー協会（JFA）は6日、10月の代表活動を控える日本代表において、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）がケガにより不参加となることを発表した。
今回の発表によると、パラグアイ代表とブラジル代表と対戦する、『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表において、MF遠藤航がケガにより不参加となるとのことだ。また、追加招集の有無は、明かされていない。
なお先日、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）の不参加ならびDF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）の追加招集が決まっていた。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第95回 【漫画】会話せずにスマホを触っているカップルに疑問を抱く上司 - 一緒にいた後輩に聞いてみたら
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第94回 【漫画】後輩の方がいい時計をしていても……
【10月の住宅ローン金利ランキング】低金利住宅ローンと日銀の年内利上げ見通しに注目
【漫画】ジムに通えば 第38回 「やっぱ筋肉だな!」ジムで一目置かれる圧倒的な説得力
戻れなくなる? 福岡に「フェアリーリング」出現でネット騒然! -「お、おわあ〜〜〜本物〜〜」「こわっ」「迷い込みたい」の声
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。