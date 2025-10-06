外国人観光客のマナー問題「観光客だけが悪いわけじゃない」アメリカZ世代が語る日本の"特殊性"とは？

ジャーナリストでZ世代専門家のシェリーめぐみがパーソナリティを務めるinterfmのラジオ番組「NY Future Lab」（毎週水曜日18:40～18:55）。ジャーナリストでZ世代専門家のシェリーめぐみが、ニューヨークZ世代の若者たちと一緒に、日本も含め激動する世界をみんなで見つめ、話し合います。社会、文化、政治、トレンド、そしてダイバーシティからキャンセルカルチャーまで、気になるトピック満載でお届けします。

今回のテーマは「訪日外国人のマナー問題は『観光客だけのせいじゃない』アメリカZ世代の言い分とは？」。日本における外国人観光客のマナー問題について、アメリカZ世代のメンバーが議論した内容でしたが、オーバーツーリズムの問題や日々SNS上であぶり出される外国人観光客のマナー違反について、ネットニュース記事やSNSを中心に数多くの声があがりました。

◆日本はマナーが多すぎる、知らない人もいる

2025年の訪日外国人の数は、過去最高を更新する見込みで、6月には上半期の訪日客数が史上最速で2,000万人を突破。日本が大好きで頻繁に訪れているというラボのメンバーからは、「日本のマナーが世界から見ると特殊であるため、観光客が知らず知らずのうちにマナー違反をしてしまうのではないか？」という声がまず挙がりました。

メンバーのメアリーは「日本には独特なルールやマナーがたくさんあって、そのことを知らなかったり、学んでいなかったりする観光客が多い」と指摘。日本人が観光客の態度に憤る気持ちは理解できるとしつつも、問題が強調されすぎている部分があるのではないかとの疑問を呈しました。

同じくメンバーのテオは、日本人が観光客にマナー順守を期待するのはわかるが、そのマナーそのものが外国人には理解が難しかったり、知る機会が少なかったりすると指摘。これが、結果的にルールやマナーが守られずに、日本人の怒りにつながっていると分析。

また、外国人観光客の中には、神社や仏閣を神聖な場所ではなく、ただの観光地だと認識している人もいるとし、さらには「公共交通機関では静かにすることが望ましい」といった日本のようなルールがある国は多くないため、「知らず知らずのうちにマナー違反をしてしまう人もいることも理解してほしい」という意見も出ました。

◆外国人観光客自身が感じた苛立ち

今年初めて日本を訪れたというアニーは、外国人観光客である自分自身が、他の観光客の行動にイライラした経験を明かしました。

・大阪のドン・キホーテで観光客が通路の真ん中に立ちっぱなしで道を空けず、すり抜けるのに苦労した

・京都の伏見稲荷大社では観光客で身動きが取れなかった。登ろうとする人が降りてくる人を全然通してあげない様子に遭遇

これは、自分の国の慣習や日常における振る舞いに慣れすぎていて「他の国では常識が違うという意識があまりないためではないか」とアニーは推測しました。

◆ネット上で賛否両論の声、巻き起こる議論

番組での一連の議論に対して、ネット上でも賛否両論のコメントが寄せられ「訪日外国人観光客のマナー違反」議論が盛り上がりました。

〇観光客に一定の理解を示す声

「昨日、奈良の春日大社の万灯籠と大文字焼きがあり、多くの外国人観光客の方々が観光に来られていた。奈良公園にはゴミやペットボトルはひとつも落ちていなかった。皆さん、日本のマナーやルールに従って無礼者にならないように気を付けておられると感じた。多くの観光客はそういう人達だと思うけど」

〇厳しい対応を求める声

「外国人観光客の100%が迷惑行為をするわけじゃないのはわかっている。だからといって、現状を良しとするのは間違っている。踏切に入って事故にあった台湾人と自転車を無理やり持ち込んだロシア人。たまたま地方での出来事だったが、同じことを関東や関西でやられていたら迷惑を被った人は大変な数になっていたはず（当然、地方だったからよかったというわけではありません)。訪日外国人に月あたりの規制をかけるなど、とにかく対策は必要です」

「日本は世界と比べても治安が良く、犯罪に対する罰則も甘いので違反をしてもたいした罪に問われないというイメージを持たれているところはあると思う。最近は日本人のマナーも酷いこともあって、外国人の方に日本でゴミを捨てないでとか言っても説得力がないとは思いますけどね」

〇「知らなかった」を言い訳にしない

「ルールやマナーを（必要以上に）強要する訳にはいかないが、興味があって訪れるのであれば事前に調べるべきだし、知らない・わからないなら見るだけにするべき」

「英語が通じない、交通が複雑すぎる、マナーが細かくて分からない……少しは自分以外のことも考えてほしい。あからさまな犯罪行為をする人間よりはマシだが。そういう人は個人旅行はまだ早い。おとなしくガイドさんの後ろにくっついていればいい」

〇相互理解とリスペクトの重要性を説く声

「マナーや文化、習慣は国や人種によって違うのは当然です。マナーを守らないことが嫌なのではなく、マナーを守ろうとしないのが嫌なのです。注意されたら“ごめんなさい。次からは気をつけます”というのが大事。逆切れをしたり自己主張ばかりで、こっちの文化も受け入れるべきというからおかしくなる。その地域の文化や習慣を尊重すべき。日本人でも話の通じない人が増えてきたと感じています。大事なのは、相手を思いやり尊重する気持ちだと思います」

オーバーツーリズムで大きく揺れる国内の今の現状について、みなさんの目にはどのように映っているでしょうか？

