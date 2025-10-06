今シーズン、長袖の服を「もう着た」or「まだ着てない」どっち？ アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。
9月30日（火）のテーマは「今シーズン、長袖の服を『もう着た』or『まだ着てない』どっち？」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークを紹介します。
こもり校長：もう着たよ！ 8月末で「もう夏終わりです！」「じゃあ秋冬物を着ましょう」ということで、Gジャンとか無理やり着たもんね。真夏日に。意地で着ていましたけどね。
アンジー教頭：着てたね（笑）。絶対暑いよね！ 私は四季折々、ほぼ長袖よ。日焼け止め塗るのが面倒くさくて。長袖を着ちゃったほうが楽なの。
こもり校長：美肌問題！
アンジー教頭：そうそう。顔だけ黒くなっちゃうから（笑）。
――投票結果は……
●もう着た 58.9％
●まだ着てない 41.1％
長袖を「もう着た」派からは、「初デートで“萌え袖”をしたくて、先日無理矢理、着ました」という積極的なコメントが。
一方、長袖を「まだ着てない」派からは、理由をシンプルに「あちい」と一言。
こもり校長：正解、そのまんま（笑）。いや、でもね、そういう理由なのよ。
アンジー教頭：そうそう、あちい！
――季節の変わり目の服装は人それぞれ。あなたは「もう着た」派？ それとも「まだ着てない」派ですか？
