大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在はもちろん、過去にも様々な大物選手が所属していた歴史がある。将来の殿堂入りが確実視されているアルバート・プホルス氏もその1人だが、同じ都市に本拠地を置くロサンゼルス・エンゼルスの監督に就任する噂があるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

エンゼルスは昨季からロン・ワシントン監督が指揮を執っていたが、健康上の理由で今年6月から休養。その後、日本時間10月1日に今季限りでの退任が発表されている。

同メディアは「エンゼルスが監督退任を発表した翌日、ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者らは球団オーナーのアート・モレノ氏にとって、プホルスはワシントンの役割を引き継ぐ最有力候補だと考えられていると報じた」としつつ、「モレノ氏は実に無能なオーナーで、チームを売却する気も、適切に投資して強化する意思もないため、エンゼルスは過去10年間停滞を続けている。大谷と再契約する機会を自ら断ったことも忘れてはならない」と現状に言及。

続けて、「プホルスがなぜあからさまに毒入りの杯を飲もうとするのかは少々不可解だ。引退後も球団と親密な関係を保っている点も同様である。彼自身の在籍時の成績は振るわなかったにもかかわらずだ。（おそらく彼はセントルイスよりも南カリフォルニアを好んでいるのだろう。それを責められる者など誰もいないだろうが）」と記している。

【関連記事】

【了】