「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。昨年は、明治大の宗山塁（現：楽天）に5球団、関西大の金丸夢斗（現：中日）に4球団と、大学生の逸材に1位指名が集中した。今年のドラフト会議はどのような展開になるか、注目が集まっている。ここでは、今年のドラフト1位候補と目される野手を紹介したい。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・所属：創価大

・ポジション：内野手

今年のドラフト最大の目玉選手であり、競合必至と目されているのが、創価大のスラッガー・立石正広だ。

高川学園高時代には、3年夏の甲子園に「4番・三塁」で出場し、初戦・小松大谷戦でバックスクリーンに本塁打を放った立石。創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着した。

3年時には大学日本代表に選出され、4番打者に君臨。さらに同秋の明治神宮大会では、打率.667（15打数10安打）、2本塁打、6打点と傑出した数字をマーク。早くからドラフト1位候補として注目を集めた。

今春のリーグ戦では、打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点を記録。守備面では3年時まで一塁・三塁を主戦場としていたが、4年時から二塁に挑戦。

走攻守に渡り高いパフォーマンスを発揮しており、今秋は故障により出遅れたものの、スカウトからの評価は不変だ。

長距離砲は希少な存在となっており、今年のドラフト会議では複数球団の1位指名が予想されている。

小島大河（こじまたいが）

[caption id="attachment_233500" align="aligncenter" width="530"] 明治大の小島大河（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：2003年10月26日

・所属：明治大

・ポジション：捕手

世代No.1捕手としてドラフト1位候補に浮上しているのが、明治大の小島大河だ。

東海大相模高では、2年秋から二塁のレギュラーに定着した小島。3年春の甲子園で捕手にコンバートされると、攻守でチームを牽引して全国制覇に貢献した。

明治大に進学すると、1年秋にリーグ戦デビュー。2年春から正捕手に定着するなど、早くから主力を担った。

3年時には大学日本代表に選出。ハーレムベースボールウィークでは大会途中から4番打者に座り、打率.462（26打数12安打）、1本塁打、10打点の好成績を残し、国際大会でも打力の高さを示した。

今春は肋骨を骨折し、リーグ戦途中から一塁を守ったが、4季連続で打率3割超を記録。2年連続で代表入りした日米大学野球では「5番・指名打者」で出場し、打率.353（17打数6安打）と結果を残した。

大学生捕手のドラフト1位指名となれば、2008年ドラフトの大野奨太（東洋大）以来となるだけに、ドラフトの行方に注目が集まる。

佐々木麟太郎（ささきりんたろう）

[caption id="attachment_233502" align="aligncenter" width="530"] スタンフォード大の佐々木麟太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／113kg

・生年月日：2005年4月18日

・所属：スタンフォード大

・ポジション：内野手

花巻東高時代には、歴代最多の高校通算140本塁打を記録した佐々木麟太郎。当時はプロ志望届を提出せず、米国のスタンフォード大に進んだが、今秋のドラフト会議で指名が可能となった。

花巻東高では入学直後から公式戦に出場し、早くから本塁打を量産。3年時には春夏連続で甲子園の土を踏み、同夏は打率.375（16打数6安打）と全国の舞台で結果を残した。

高校通算140本塁打を誇る強打者としてドラフト1位候補に名前が挙がっていたが、プロ志望届は提出せず、スタンフォード大に進学。

渡米1年目の今季は52試合に出場し、打率.269、7本塁打、41打点という成績を収めた。現在大学2年生だが、今秋のNPBドラフトでの指名が可能となった。

仮に指名に踏み切った場合、契約交渉は来年5月のリーグ戦終了以降となる見込み。また、来年7月のMLBドラフトの対象にもなるため、MLB球団との争奪戦となる可能性もある。

今秋のドラフト指名はあるのか、大きな注目が集まっている。

平川蓮（ひらかわれん）

[caption id="attachment_233499" align="aligncenter" width="530"] 仙台大の平川蓮（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：187cm／91kg

・生年月日：2004年3月31日

・所属：仙台大

・ポジション：外野手

抜群のポテンシャルを秘める外野手として、高い評価を受けている平川蓮。大学日本代表でも結果を残し、ドラフト1位候補に浮上している。

札幌国際情報高時代には、エース兼4番打者として活躍した平川。仙台大への入学当初は投手としてプレーしていたが、1年秋に野手へ転向した。

3年春に一塁のレギュラーを掴むと、同秋はライト、4年春はセンターとポジションを変えながら、主軸打者に君臨。今春のリーグ戦は打率.371（35打数13安打）、1本塁打、8打点、7盗塁の好成績を収めた。

さらに、今夏に行われた日米大学野球では日本代表に選出されると、外野の一角を担い、打率.375（16打数6安打）、1打点、2盗塁の活躍。

投手時代には最速145キロを計測した強肩に加え、50メートル5秒台の俊足を備えるなど、身体能力の高さが光る。

また、大学2年秋からスイッチヒッターに挑戦しており、左右両打席で長打を放つ打撃も魅力。瞬く間にドラフト1位候補に名乗りを上げている。

大塚瑠晏（おおつかるあん）

[caption id="attachment_233498" align="aligncenter" width="2297"] 東海大の大塚瑠晏（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：169cm／74kg

・生年月日：2003年10月27日

・所属：東海大

・ポジション：内野手

世代屈指の遊撃手としてドラフト1位候補に名前が挙がっているのが、東海大の大塚瑠晏だ。

東海大相模高では、1年秋から正遊撃手に定着。3年春に出場した選抜甲子園では、体調不良で大会途中から欠場となったが、チームは全国制覇を果たした。

東海大では、2年秋からレギュラーの座を奪取。今春のリーグ戦では打率.390（41打数16安打）、1本塁打、6打点、3盗塁の活躍でベストナインを受賞。チームを全国大会へ導いた。

全日本大学野球選手権でも打率.500（16打数8安打）、2本塁打、5打点と結果を残し、4強入りに大きく貢献した。

さらに、日米大学野球では日本代表の正遊撃手として全試合に出場。守備面ではNo.1の評価を受けている。また、小柄ながらパンチ力のある打撃も光り、チームでは1番や3番など、上位打線を牽引。

次世代の遊撃手を補強ポイントに掲げる球団は、獲得を狙いたい存在だろう。

松下歩叶（まつしたあゆと）

[caption id="attachment_233497" align="aligncenter" width="530"] 法政大の松下歩叶（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／85kg

・生年月日：2003年4月14日

・所属：法政大

・ポジション：内野手

東京六大学リーグ屈指の強打者として注目を集める松下歩叶。今夏に行われた日米大学野球でさらに評価を高め、ドラフト1位候補に名前が挙がっている。

桐蔭学園高時代には、強打の遊撃手として活躍した松下。法政大では2年秋に二塁のレギュラーに定着し、ベストナインを受賞した。

3年時からは三塁に回り、前年から3季連続でベストナインに輝いた。特に同秋のリーグ戦は打率.352（54打数19安打）、5本塁打、13打点と傑出した数字をマーク。

2年連続で代表入りとなった今夏の日米大学野球では主将を任され、全試合に「1番・三塁」で出場。打率.318（22打数7安打）、1本塁打、5打点の好成績を残し、大会MVPに選ばれた。

今秋のリーグ戦でも本塁打を放つなど、アピールを継続。守備力にも定評がある。

走攻守で高い能力を誇る右の強打者は、今秋のドラフト会議でドラフト1位指名が有力視されている。

【了】