大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワイルドカードシリーズでシンシナティ・レッズを下し、ディビジョンシリーズ進出を決めた。活躍を見せた大谷に対するデーブ・ロバーツ監督の発言に、ロサンゼルス・エンゼルスのファンが反応している。米メディア『ハロ・ハングアウト』のエバン・ロバーツ記者が言及した。

ロバーツ監督は「大谷がドジャースに加入した理由は、ポストシーズンで才能を発揮するためだ」と語った。直接的には触れなかったものの、ポストシーズンから長く遠ざかっているエンゼルス時代との差を強調するかのような発言となった。

ロバーツ監督が、大谷のエンゼルスでの在籍期間を軽視するような発言をしたのは、今回が初めてではない。大谷は8月にエンゼル・スタジアムで登板する予定だったため、ある記者から大谷にとって感情的な復帰になるのではないかと尋ねられた際に「そうでもない」と答えていた。

大谷のエンゼルス時代との差を際立たせる発言についてロバーツ記者は「エンゼルスファンは、ドジャースのポストシーズンでの敗北を願っているかもしれない。ロバーツ監督のコメントは、両球団のファンの対立をさらに煽る結果となった」と言及した。

