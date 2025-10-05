2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。個人タイトルや順位争いが激しさを増す一方、来季の契約更新やFA市場の動向など去就に注目が集まり始める時期でもある。特に主力選手の去就は10月に開催されるドラフト会議にも影響を及ぼす。そこで今回は、去就が注目される阪神タイガースの選手を紹介する。

佐藤輝明

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1999年3月13日

・経歴：仁川学院高 - 近畿大

・ドラフト：2020年ドラフト1位

昨オフに将来的なメジャーリーグ挑戦を直訴した佐藤輝明。プロ5年目の今季はさらなる進化を遂げており、今オフのポスティング利用の可能性も取り沙汰されている。

近畿大時代から強打者として大きな注目を集めていた佐藤輝。2020年ドラフト会議では4球団が1位指名で競合。くじ引きの末、阪神タイガースへの入団が決まった。

ルーキーイヤーから三塁のレギュラーに定着し、24本塁打をマーク。早くもチームの主軸打者となった。

2023年には132試合出場、打率.264、24本塁打、92打点、7盗塁の活躍を見せ、プロ入りから3年連続でシーズン20本塁打を達成した。

プロ5年目の今季はシーズン前半からアーチを量産し、4番打者に君臨。ここまで135試合に出場し、打率.273、39本塁打、97打点、10盗塁と自己最高のシーズンを送っている。

日に日にメジャースカウトの評価を高めており、早くも今オフの決断が注目されている。

