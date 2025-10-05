有吉が予想「クイズ$ミリオネア」で今最も強そうな“ライフライン”は？「今のAIのスピードなら…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月28日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆来年新春に「クイズ$ミリオネア」が復活

1週間のニュースを有吉が斬る「スッキリしないニュース」では、人気クイズ番組「クイズ$ミリオネア」（フジテレビ系）が、2026年に新春特番として13年ぶりに復活する話題をピックアップ。司会は、みのもんたさんに代わり、二宮和也さんが務めることも発表されました。

このニュースに、有吉は「みのさんの次はニノさんってことか。ルールも変わらないだろうね」と興味を示します。ちなみに、有吉はダチョウ倶楽部と何度か出演した経験があるそうで、「だいたい竜さん（上島竜兵）がメインで、肥後（克広）さんがスタジオ応援、ジモンさんがテレフォン担当で事務所かどこかに待機していたんだけど、3回目ぐらいにジモンさんが『なんで俺はいつもテレフォンなんだよ！』『なんでスタジオに呼ばないんだよ！』って怒ってた（笑）」と振り返ります。また、有吉自身も挑戦したことがあるようですが、「100万円くらい獲った気がするけど……よく覚えてないなぁ」と話します。

その後、クイズ中に使用できるアイテム・ライフラインの話題に。ライフラインは「50:50」「テレフォン」「オーディエンス」の3つがありますが、有吉はなかでも「テレフォン」が強いのではないかと言い、「クイズの問題をAIに聞かせたら、すぐに答えが出るんじゃない？」と予想。

「クイズ$ミリオネア」がレギュラーで放送していた頃は、パソコンはあったものの、テレフォン担当が制限時間までに調べ切れず、答えを聞けないまま電話が切れてしまう場面も多くありました。しかし、「今のAIのスピードなら、ここ一番でテレフォンを使うこともあるかもね」と、現代ならではの展開を期待する有吉でした。

