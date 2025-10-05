今日の運勢は？ 10月6日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月6日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月6日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「１２星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？頭の回転が早く、事務処理能力などが上がるようです。自分が分析したものなどを共有すると驚かれるでしょう。あなたの熱い気持ちは、多くの人を巻きこんで良い方向へ進んでいく可能性があります。心が穏やかにいられるように工夫すると良いでしょう。ネガティブな話題などはちょっと遠ざけて、モチベーションの上がるものにフォーカスすると、仕事や勉強もはかどりそうです。家族からうれしい言葉をもらうなど、心が温かくなるような出来事がありそうです。自分も素直な気持ちや考えを伝えてみましょう。家族のためにも今できることを精一杯頑張ると◎自分にとって絶対にやりたいことや妥協したくないものが出てきそう。午前中のほうが集中力が高く、午後は周囲の人たちとのコミュニケーションを楽むと良いでしょう。周囲の人たちと別け隔てなく仲良くすると、関係性が良くなっていくようです。あなたを中心としたグループで新しいものが生み出せるかも。人柄を活かして活動の幅を広げていくと◎話題になっていることがあると自分も試したくなりそう。特に掃除のアイデアを思いついたら実践してみると良いでしょう。部屋が片付くと友人を招いて遊びたくなりそう。休みの日の予定を立ててみて。対人関係に変化がありそう。もし相手に合わせることが増えて違和感を覚えていたのであれば、きっぱり言うなど毅然とした対応をすると良いかも。自分の個性を出していくようにしましょう。今日は、自分を優先するよりも人に喜ばれることに充実感があるようです。周りの人たちの手伝いをすると絆も深まっていくでしょう。ただし、苦手なことは気軽に引き受けないように。後輩の面倒を見るなど、誰かをサポートする日になりそう。相手が理解できるように丁寧に説明すると良いでしょう。今日の頑張りは必ずあなたのためになります。にぎやかな場所に出かけるなど、普段とは違う1日になりそうです。今日の出来事を日記につけておくと良いでしょう。夜は1人の時間を持つようにすると◎ 好きな香りでリラックスしましょう。言いたいことはあるけれど、言えずにもどかしい思いをしてしまうかも。遊びやおいしい食事でモヤモヤした気分を発散させると良いかも。お笑い番組などを観てたくさん笑うのも◎日中は、やりたいことをテキパキおこなうと◎ いろんな人とコミュニケーションを取ると、アイデアがいろいろ思いつくようです。夜はクールダウン意識して、リラックスできる音楽など聴きながらストレッチなどをすると良いでしょう。考えや言葉に熱がこもりやすい時期。強い想いは力になりますが、言いすぎや押しすぎに注意。相手の反応をよく見つつ、ひと呼吸おいてから伝えると良い流れにつながります。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/