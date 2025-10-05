2025.10.05 14:00 楽天モバイルパーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H E
オリックス 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1
楽天 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
  • 【オ 2-1 楽】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 陽 柏翔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：吉野 創士 に代わって 7番 陽 柏翔

  • OUT

    6番 宗山 塁 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 小深田 大翔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 太田 椋 に代わって 6番 大里 昂生

  • OUT

    守備交代：レフト 中川 圭太 に代わって 4番 渡部 遼人

  • OUT

    守備交代：ファースト 頓宮 裕真 に代わって 2番 太田 椋

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 片山 楽生

  • OUT

    5番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    オ2-1楽

    2番 太田 椋 右中間ホームラン オリックス得点！ オ 2-1 楽

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 藤平 尚真 に代わって 10番 西口 直人

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 黒川 史陽 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 寺西 成騎 に代わって 10番 山岡 泰輔

  • OUT

    1番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 森 友哉 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 荘司 康誠 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    9番 太田 光 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 武藤 敦貴 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 吉野 創士 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 才木 海翔 に代わって 10番 寺西 成騎

  • OUT

    守備交代：DH 代走 来田 涼斗 に代わって 5番 来田 涼斗

  • OUT

    7番 麦谷 祐介 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 頓宮 裕真 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 西野 真弘 に代わって 5番 来田 涼斗

  • OUT

    5番 西野 真弘 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 中川 圭太 センターフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 5番 小深田 大翔

  • OUT

    守備交代：ファースト 代走 小深田 大翔 に代わって 3番 黒川 史陽

  • OUT

    6番 宗山 塁 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 浅村 栄斗 に代わって 5番 小深田 大翔

  • OUT

    サード 宗 佑磨が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 才木 海翔

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 廣岡 大志 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 廣岡 大志 に代わって 7番 麦谷 祐介

  • OUT

    守備交代：ライト 杉本 裕太郎 に代わって 1番 廣岡 大志

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 椋木 蓮

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 森 友哉 に代わって 9番 森 友哉

  • OUT

    9番 森 友哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：若月 健矢 に代わって 9番 森 友哉

  • OUT

    8番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 中島 大輔 に代わって 7番 吉野 創士

  • OUT

    守備交代：レフト 代打 吉野 創士 に代わって 1番 中島 大輔

  • OUT

    9番 太田 光 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 武藤 敦貴 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 吉野 創士 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：鈴木 大地 に代わって 7番 吉野 創士

  • OUT

    6番 宗山 塁 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山下 舜平大 に代わって 10番 山﨑 颯一郎

  • OUT

    6番 頓宮 裕真 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 西野 真弘 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 太田 椋 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 黒川 史陽 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 ファースト送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー中島 大輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 廣岡 大志 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 宗 佑磨 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 太田 光 ファーストライナー 3アウト

  • OUT

    8番 武藤 敦貴 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 鈴木 大地 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    6番 宗山 塁 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 宮城 大弥 に代わって 10番 山下 舜平大

  • OUT

    6番 頓宮 裕真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 西野 真弘 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 廣岡 大志 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    9番 太田 光 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    オ1-1楽

    8番 武藤 敦貴 センターヒット 楽天得点！ オ 1-1 楽 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 鈴木 大地 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 宗山 塁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山口 廉王 に代わって 10番 宮城 大弥

  • OUT

    9番 若月 健矢 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 宗 佑磨 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 センターフライ 1アウト

  • OUT

    オ1-0楽

    6番 頓宮 裕真 レフトヒット オリックス得点！ オ 1-0 楽 ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 西野 真弘 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 中川 圭太 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 廣岡 大志 センターヒット ランナー：1塁