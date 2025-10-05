-
【オ 2-1 楽】
-
試合終了
-
OUT
7番 陽 柏翔 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：吉野 創士 に代わって 7番 陽 柏翔
-
OUT
6番 宗山 塁 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 小深田 大翔 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：セカンド 太田 椋 に代わって 6番 大里 昂生
-
OUT
守備交代：レフト 中川 圭太 に代わって 4番 渡部 遼人
-
OUT
守備交代：ファースト 頓宮 裕真 に代わって 2番 太田 椋
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 片山 楽生
-
OUT
5番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 中川 圭太 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
オ2-1楽
2番 太田 椋 右中間ホームラン オリックス得点！ オ 2-1 楽
-
OUT
投手交代：ピッチャー 藤平 尚真 に代わって 10番 西口 直人
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 寺西 成騎 に代わって 10番 山岡 泰輔
-
OUT
1番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 森 友哉 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
8番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 荘司 康誠 に代わって 10番 藤平 尚真
-
OUT
9番 太田 光 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 センターフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 才木 海翔 に代わって 10番 寺西 成騎
-
OUT
守備交代：DH 代走 来田 涼斗 に代わって 5番 来田 涼斗
-
OUT
7番 麦谷 祐介 サードゴロ 3アウト
-
OUT
6番 頓宮 裕真 ショートライナー 2アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 西野 真弘 に代わって 5番 来田 涼斗
-
OUT
5番 西野 真弘 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 中川 圭太 センターフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 5番 小深田 大翔
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 小深田 大翔 に代わって 3番 黒川 史陽
-
OUT
6番 宗山 塁 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 浅村 栄斗 に代わって 5番 小深田 大翔
-
OUT
サード 宗 佑磨が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 才木 海翔
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 太田 椋 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1番 廣岡 大志 見逃し三振 1アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 サードファウルフライ 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 サードファウルフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 廣岡 大志 に代わって 7番 麦谷 祐介
-
OUT
守備交代：ライト 杉本 裕太郎 に代わって 1番 廣岡 大志
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 椋木 蓮
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 森 友哉 に代わって 9番 森 友哉
-
OUT
9番 森 友哉 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：若月 健矢 に代わって 9番 森 友哉
-
OUT
8番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
7番 杉本 裕太郎 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 中島 大輔 に代わって 7番 吉野 創士
-
OUT
守備交代：レフト 代打 吉野 創士 に代わって 1番 中島 大輔
-
OUT
9番 太田 光 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：鈴木 大地 に代わって 7番 吉野 創士
-
OUT
6番 宗山 塁 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山下 舜平大 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
-
OUT
6番 頓宮 裕真 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 西野 真弘 センターフライ 2アウト
-
OUT
4番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 太田 椋 ライトフライ 1アウト
-
OUT
5番 浅村 栄斗 センターフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 ファースト送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1塁ランナー中島 大輔 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 廣岡 大志 ライトフライ 3アウト
-
OUT
9番 若月 健矢 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
8番 宗 佑磨 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
7番 杉本 裕太郎 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
9番 太田 光 ファーストライナー 3アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 鈴木 大地 ファーストライナー 2アウト
-
OUT
6番 宗山 塁 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 宮城 大弥 に代わって 10番 山下 舜平大
-
OUT
6番 頓宮 裕真 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 西野 真弘 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 浅村 栄斗 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 廣岡 大志 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
9番 太田 光 ライトフライ 3アウト
-
OUT
オ1-1楽
8番 武藤 敦貴 センターヒット 楽天得点！ オ 1-1 楽 ランナー：1塁
-
OUT
7番 鈴木 大地 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
6番 宗山 塁 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 浅村 栄斗 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山口 廉王 に代わって 10番 宮城 大弥
-
OUT
9番 若月 健矢 レフトフライ 3アウト
-
OUT
8番 宗 佑磨 センターフライ 2アウト
-
OUT
7番 杉本 裕太郎 センターフライ 1アウト
-
OUT
オ1-0楽
6番 頓宮 裕真 レフトヒット オリックス得点！ オ 1-0 楽 ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 西野 真弘 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 中川 圭太 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 太田 椋 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 廣岡 大志 センターヒット ランナー：1塁