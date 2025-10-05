元プロ野球選手の上田剛史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で9月22日に公開された動画に出演。プロ入り直後の打撃練習を見て衝撃を受けた選手を明かした。
プロ入り直後の打撃練習で衝撃を受けた選手
上重聡が「村上さんって、やっぱり入ってきたときから『あっ、ちょっと違うな』って感じでしたか?」と尋ねると、上田氏は「入ってきたときから、全然違う感じがしました。バッティング練習を見たときに、『あっ、全然違う』っていう衝撃」と振り返った。
続けて、上田氏は「高校生が入ってきたときのバッティング練習って、なんとなく『まだ高校生だな』っていう」と補足しながら、「僕が見てきたなかで、村上と山田哲人だけは『こいつはちょっと違うな』っていうのがありましたね」と回想。そう思った理由を「スイングスピードもそうですし、遠くへ飛ばす打ち方を知ってるなっていう」と説明していた。
