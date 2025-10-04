◆本記事はプロモーションが含まれています。

Amazonのお得なイベント『プライム感謝祭』に、人気商品が多数登場中！

日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

10月10日（金）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。

「まじで飽きない」PlayStation 5が、Amazonセール中！

「今までプレイしてきたゲームとは格が違う」といわれるほど、『PlayStation 5』はいいこと尽くし！ お気に入りのゲームを夢中でプレイできるだけでなく、映画や音楽を視聴したり、SNSやYouTubeでの共有がラクになったりと、総合エンタメ機器として使っている人が多いですよ。

『Playstation 5』の魅力

・美しいグラフィックでかつてないゲーム体験ができる。

・360度から聴こえてくる3Dオーディオは圧巻で、世界観に没入できる。

・何時間プレイしても飽きのこないゲームの名作が目白押し。

・単なるゲーム機ではなく、映画鑑賞などにもおすすめ！



PlayStation 5を使いこなせば、今までとは違う『楽しみ』が待っているでしょう！

圧倒的な映像美とサウンドなので、あらゆるコンテンツの世界観に入り込めること間違いなし。

めったに安くはならないので、Amazonプライム感謝祭の機会を見逃してはいけませんよ！

PlayStation 5(CFI-2000A01)

画像引用元：Amazon販売ページ

画面の世界に吸い込まれそうな映像美と、没入感あふれる圧巻のサウンドを体験したら、『PlayStation 5（以下、PS5）』のとりこになるでしょう！

紹介するモデルは、『PS5』のテクノロジーはそのままに、小型化を実現しています。

収納する時も、プレイする時も場所を取らないのがいいですね。

めったに安くならないチャンスを逃さないでください！

ソニー ゲーミングヘッドセット INZONE H5

画像引用元：Amazon販売ページ

さらなる没入感を求めるなら、『SONY』のゲーミングヘッドセットがおすすめ！

ゲームに登場するキャラクターのかすかな足音さえも聴こえてくるので、臨場感がひと味違うでしょう。

紹介するのは、プロeスポーツチーム『Fnatic（フナティック）』監修のモデル。

数々のeスポーツ世界大会を制覇してきたチームのように、ゲームが上達するかもしれませんよ！

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds

画像引用元：Amazon販売ページ

イヤホンタイプ派という人は、こちらで決まり！

耳への圧迫感がない形状なので、長時間プレイしていると、つけていることを忘れてしまいますよ。

周囲の音を寄せつけないノイズキャンセリング機能によって、ゲームへの集中力が格段にアップするでしょう。

ゲームのフィールドにいる敵の位置を把握するには、良質なサウンドが欠かせません！

一度つけたら手放したくない感覚を、ぜひ味わってみてください。

NewBoy ゲーミングチェア

画像引用元：Amazon販売ページ

長時間プレイするなら、ゲーミングチェアの存在をお忘れなく！

とはいえ、「こだわりたいけど、高額なんだよな…」と買うのをためらう人もいるかもしれません。

しかし『NewBoy』のゲーミングチェアは、お買い得なオフ率もあって、金額を見たら即決してしまいそうです！

頭から肩、腰、尻周りを、上質なPUレザーでしっかり支えてくれるので、疲れにくい理想的な姿勢をキープすることができるでしょう。

リクライニングもレバー1つで操作は簡単です。『PS5』をプレイすることはもちろん、デスクワークにも欠かせなくなりそうです。

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J)

画像引用元：Amazon販売ページ

画面の中で起こったことが、コントローラーを通じて、手に伝わってくるのも『PS5』ならでは。

例えば、ゲームのキャラクターが硬い岩や金属の上を歩けば、カツカツと軽快な音がするとともに、コントローラーがブルッと振動します。

ホワイトのほか、ミッドナイトブラック、コズミックレッドなど、さまざまなカラーバリエーションを展開しているので、お気に入りを見つけてみてください！

コントローラーが不調をきたしてしまう前に、1つ備えておくのがいいでしょう。 今ならAmazonセールでお買い得ですよ。

まとめ

Amazonプライム感謝祭では、『PlayStation 5』の関連商品だけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。

中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多いため、早めにチェックするのがおすすめです。

「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。