Amazonのお得なイベント『プライム感謝祭』に、人気商品が多数登場中！

日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

10月10日（金）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。

ガーミンのスマートウォッチがAmazonプライム感謝祭で「かなりお買い得」！

世界中で人気を誇る『ガーミン』のスマートウォッチが、Amazonのお得なセール『プライム感謝祭』に登場しています。

かなりお得なオフ率になっているので、「初めてのスマートウォッチはガーミンにしよう」「手にいれていろんな機能を試すのが楽しみ」なんていう声も上がっているほどです！

『ガーミン』の基本スペック（機種による）

・心拍数や呼吸数、ストレスレベル、睡眠時間など健康管理の機能が充実。

・水に強いから、シャワーを浴びる時につけていても、ぜんぜん平気。

・トレーニングのモチベーションアップに最適。

・音楽再生、スマートフォンの通知確認、支払いなどスマート機能も豊富。

・残り体力を数値化する『Body Battery』機能がロールプレイングゲーム感覚で面白い。

・何日も長持ちするパワフルなロングバッテリーだから安心できる。

・都会的な美しいデザインが手元を華やかにする。

『ガーミン』のスマートウォッチを身につけているだけで、生活のレベルをグッと上げることができるでしょう！

機種によっては、一日中肌身離さずにいられるものもあるので、少しでも興味があるのならAmazonセールでお得になっている今が狙い目ですよ。

Garmin(ガーミン) Venu 2

多機能スマートウォッチ『Venu 2』を身につけていれば、心と身体の状態が把握できるので、より生活しやすくなるでしょう。

朝起きてから寝ている間まで「ずっと、誰かに寄り添ってくれているような感覚」になれるのがいいところ。

スクリーンの裏側に搭載されたセンサーで心拍数などを読み取り、あなたの『Body Battery（身体のエネルギー残量）』や『ストレス』『睡眠時間』といった項目を数値化してくれますよ。

時には、『Venu 2』がブルッと震えて、「深呼吸してみましょう」「ひと休みしたら立ち上がりましょう」「Moveアラートのクリア、素晴らしいです」なんてメッセージをくれることも。

そんな『Venu 2』をお得に手に入れて、毎日の生活レベルをグッと上げてみませんか。

GARMIN(ガーミン)GPSランニングウォッチ Forerunner 965

ランニングに特化したモデルなのが、『Forerunner 965』です！

走った距離やラップタイム、ラップペースを計れることはもちろん、これからおこなうトレーニングに対して、身体がどれだけの準備を整えているかの指標を数値化してくれます。

また『Forerunner 965』は、目標とする大会の日付や時刻を設定すると、当日に向けて、日々の練習量を提案。

グラフによってひと目で分かるので、もう少し追い込むべきか、オフの日に充てるべきかなどの計画が立てやすくなりますよ。

自分のことを一番に理解してくれる、よきトレーナーみたいな存在の『Forerunner 965』は、Amazonセールでお買い得です！

GARMIN(ガーミン) vivoactive 5

シリコン素材のバンドが、かわいらしい『vivoactive 5』。

紹介するカラーは、ネイビーを基調としながら、バンドを通すループとボタンにエメラルドグリーンを使った配色になっていて、女性にもおすすめですよ！

睡眠の質を100点満点で採点してくれる『睡眠スコア』のほか、改善するために必要な睡眠時間やアドバイスを受け取ることができます。

また、一度の充電で約11日間稼働。旅行でわざわざ充電ケーブルを持っていかなくても、健康や運動、睡眠のデータをトラッキングしてくれるのはありがたいですね！

GARMIN(ガーミン) vívosmart 5

細長いディスプレイが斬新な『vívosmart 5』。

着用感が気にならないスリムなシリコンバンドなので、遊びや買い物、デスクワークでも邪魔にならないでしょう。

軽くて朝から晩まで着けていても快適なので、通勤や通学、休日など、よりアクティブに過ごせるはず！

また『vívosmart 5』は、装着しているだけで歩数・心拍数・ストレスレベル・睡眠などの健康情報を自動でトラッキングすることもできますよ。

まとめ

Amazonプライム感謝祭では、『ガーミン』のスマートウォッチだけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。

中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多いので、早目のチェックがおすすめです。

「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。

