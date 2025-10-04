お笑い芸人のみならず、小説家、映画監督、MCなど、幅広く活躍している劇団ひとり。Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』(配信中)ではアドリブドラマに挑み、自身の欲求をさらけ出したアドリブを連発し、物語を大いに盛り上げた。劇団ひとりにインタビューし、活躍の幅が広がった今の仕事に対する思いやこれまでの転機、今後の抱負などを聞いた。

劇団ひとり 撮影:蔦野裕

――1993年のデビューから32年経ち、お笑い芸人以外の仕事もさまざまされていますが、今のお仕事に対する思いをお聞かせください。

どの仕事も楽しいです。逆に言うと、何事も一つを極めていないというか、あれもこれも手を出してしまうのがコンプレックスでもあるんですけど、好きだから仕方ないという感じですね。あれもこれもというのは、仕事に限らず趣味もそうで、ビュッフェみたいな生き方をしているなとよく思います。ビュッフェに行って、自分の好きそうなものだけちょっとずつ食べているような生き方ですが、これは直らないです。

――子供の頃からそうでしたか?

昔から飽き性で、一つのことをずっとやっていると飽きてしまって、すぐ次のものに興味が湧いて、あれやこれやって手を伸ばして、結局収拾がつかなくなるような感じで。ずっとそうですね。

――あれもこれもという性格だからこそ、いろんなお仕事に挑戦されているんですね。

そうですね。どれも楽しくやらせていただけているのはありがたいです。

――小説がベストセラーになったり、映画化されたり、どれも成功されていますが、その秘訣を教えてください。

自分の中で少しずつ取捨選択し始めてからうまくいっているように見えるだけで、うまくいってないものは残ってないだけだと思います。

「芸能人生で一番の分岐点」を語る 監督業への思いも

――今後についてはどのように思い描いていますか?

こういう作品をやりたいというのはいくつか準備しています。うまくいくかどうかまだわかりませんが、ここ数年ずっとそんな感じです。

――監督として作品を作りたいという制作意欲が大きいんですね。

そうですね。監督業は楽しいですから。まだどれも決定していませんが、何本か考えていて、打ち合わせをしています。

――どんな作品を作りたいという思いがあるのでしょうか。

例えば、映画でも自分がやっていないジャンルをやってみたいなと。飽き性というのもありますが、新しいジャンルに挑戦して、いろんな刺激を受けていけたらと思っています。

――ひとりさんが感じている監督業の醍醐味をお聞かせください。

たぶん人間の中にある欲求だと思うんです。子供の頃やっていたおままごとやヒーローごっこと一緒で、何か物語を具現化させていくというのが人間の本能なのではないかなと。それを大の大人が真剣になってやっているのだと思います。

――何かがきっかけで監督業に目覚めたというより、もともとそういう欲求があったと。

そうですね。ちゃんとやってみたいと思うようになったのは、最初に書いた小説が映画化されて、自分が生み出した物語が映画になる可能性があるんだなと気づいて、次に小説を書くときは自分で撮ってみたいな思ったのが最初でしたけど。映画になるなんて、自分とは遠くかけ離れたものだと思っていたので、自分が書いた小説が映画になることがあるんだというのがまず驚きでしたから。

――初小説『陰日向に咲く』が映画化されたというのが、ご自身のキャリアにおいて大きな転機になったのですね。

すごく大きな転機だったと思います。小説自体、自分が書こうと思っていたわけではなく、たまたま幻冬舎の編集の方から「書いてみたらどうですか?」みたいなことを言われて、それも楽しそうだなと思ってやってみた感じだったので、そこが芸能人生で一番の分岐点だったと思います。そこから本業のお笑いとは全然違う方面の仕事をするようになったので。