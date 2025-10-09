【心理テスト】ホラーゲームでわかるあなたの「隠れた破壊欲求」診断！ ストレス爆発寸前!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ホラーゲーム」をテーマにした心理テストで、あなたの心の奥にある「本当の自分」を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは「ホラーゲームの世界」の「登場人物」です。謎の屋敷に閉じ込められたあなたは、ピストルを使って敵を倒しながら脱出を目指します。どんなふうに敵を倒しますか？ 次のなかから直感で選んでください。1．敵と遭遇したときにだけ慎重に撃つ2．待ち伏せをして、敵が近くに来たら倒す3．敵を見つけたら積極的に攻撃する4．敵の集団に容赦なく撃ちまくるこの心理テストでわかることは、あなたの「隠れた破壊欲求」です。「ピストル」は「抑えきれない強い衝動」を暗示しています。あなたが選んだ「敵の倒し方」によって、心に秘めている「破壊的な欲求」がどれほど強いのかが明らかになります。感情をしっかりとコントロールできるタイプ。心に強い怒りや悲しみを感じても、冷静に対処できる力を持っています。しかし、ときには感情を表に出すことも大切です。映画やドラマを観て、思いきり怒ったり泣いたりしてみてもいいかもしれません。極めて常識的なあなた。不満や思うところがあっても、その場では何も言わず、グッと堪えられる強さがあるようです。ただし、一定のラインを越えると感情が爆発してしまうことも。日頃から気持ちを小出しにする習慣をつけてみましょう。少しお疲れ気味なあなた。イライラした気持ちを、ついどこかにぶつけたくなっていませんか？ それだけの強い感情を、1人で抱え込むのは難しいものです。信頼できる誰かに思いきり話すことで、衝動を抑えられるかもしれません。あなたの心は、もはや爆発寸前のようです。自分では冷静なつもりでも、周りからは「ちょっと怖いかも……」と思われてしまっているかもしれません。気づかないうちに誰かを攻撃してしまう前に、まずはそんな自分を客観的に見つめる時間を作ってみましょう。ストレスが溜まって、何もかも破壊したくなる衝動に駆られたら、そのパワーを趣味やスポーツなど違うことに使ってみるという方法も有効かもしれません。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。