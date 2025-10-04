9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。

中川翔子

中川は「むくみについて。ピークからマイナス9キロくらい。水分ちょっと抜けてきましたがまだまだこんなもんじゃないくらいパンパン足 まだまだ2週間以上かかるみたいだから我慢して頑張ります」と報告。

「今日は今後の勉強のために双子を預けないでお世話をしてみてますが、めっちゃくちゃ大変でやばいです ミルク飲みながら寝ちゃう、時間かかるから三時間おきも結局はあっという間に！おむつ変えても抱っこしても泣きまくり、双子がふたりでオーケストラみたいに号泣！」と伝えた。

そして、「ずっとためしてみたかった、反町隆史さんのpoisonを流したら赤ちゃんが泣き止む、という都市伝説やってみたけど双子のギャン泣きには効果なかった、、双子、すさまじいパワーだ！！」と、赤ちゃんが泣き止む曲と言われている「POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～」を流した結果も明かし、「原因不明なときの泣き止み方、ありますか？！」と問いかけた。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。