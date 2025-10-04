個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 今、イチオシの優待銘柄はありますか？

「今一番おすすめの株主優待を教えてください」（サイの角さん／67歳）

◆A. 「クリエイト・レストランツ・ホールディングスですね」（桐谷さん）

おすすめしたいのは、フードコートやレストランを運営するクリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞です。2025年7月、株式分割が発表されて株主優待も拡充されました。優待は「しゃぶ菜」や「かごの屋」など、同社が運営する全国のレストランで使えるほか、パン屋の「サンジェルマン」でも利用できます。

私は2012年に100株を購入しましたが、その後「3分割→3分割→2分割→2分割」され、最終的に100株が3600株になりました。さらに株価も十数倍に成長し、まさに「テンバガー（10倍株）」を達成した数少ない銘柄の1つです。

株価は100株15万円前後で、配当はそれほど大きくありませんが、優待が充実しているのが魅力です。私は600株保有していて、年間2万円分の優待券を受け取っています（※）。以前は500円券でしたが、今では電子化されて1円単位で使えるようになり、とても便利になりました。

唯一の失敗は、当初3分割後に「100株でも300株でも同じ優待だから」と200株を売却してしまったことです。もしそのまま保有していれば、今ごろは3600株になっていたのに……と少し悔やんでいます。

※記載している内容は、収録時点（2025年8月5日）の数値になります。また、内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部