「今年は自分1人で桃を8個ぐらい食ってるわ！」Saucy Dog石原慎也が明かした“食べすぎの秋"エピソード

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

9月30日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いた「○○の秋」に関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私の思う「〇〇の秋」は「食べすぎの秋｣です！ 秋って美味しいもの多すぎません!?

さつまいも、栗、かぼちゃ、サンマ……全部、大好きです！ おかげで毎年この時期、体重計に乗るには相当な勇気がいります（笑）。

石原先生は、秋になるとついつい食べすぎちゃうものってありますか？（兵庫県 18歳 女性）

＜石原からのメッセージ＞

ついつい食べすぎちゃうもの……なんか1個ってことだよね？……ないかな？

サンマ、好きなんだけど、サンマを食べ過ぎちゃうこととかないし。なんだろうな……あっ！ 今年は自分1人で桃を8個ぐらい食ってるわ！ 硬い桃があるんですよ、「ゴールデンピーチ」とか「紅月」とか。そういう桃がいっぱいあるんですけど、今日も食べてきた！ 丸々1玉!!

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info