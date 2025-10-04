吉田明世が絶賛！ 最近食べておいしかった珍しい料理とは？「素揚げしたもので…」ユージと“秋の味覚”トークで盛り上がる

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

9月29日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、秋の味覚の話題で盛り上がりました。

＜リスナーからのメッセージ＞

僕はパティシエしています。先日、「柿のジャム」を作ったら、めちゃめちゃおいしいのができました。レモンを少し入れてさっぱり食べられる、今の時季にぴったりのジャムです。たくさん売れてくれるといいな～！（静岡県・50代・男性）

＊

このメッセージにユージは「いいね～柿ジャム！ レモンを入れるんですね！」と作り方に着目すると、リスナーがパティシエということで「もう間違いなくおいしそう！」と興味津々。

さらに吉田は「今の時季にスイーツ店とかを見ると、モンブランとか秋のスイーツも出てきていますよね。秋スイーツ、おいしいですよね！」とシーズンを実感。

秋の味覚の話題はさらに広がり、吉田が最近食べたというユニークな一品を紹介する場面も。

「スイーツじゃないんですけど、先日、“栗の唐揚げ”というものを食べました」と吉田が明かすと、「ええっ!?」と驚くユージ。

“栗の唐揚げ”について吉田は「渋皮ごと素揚げするんですけど、渋皮がカリッとしていて、中がホクホクで」と説明するも、ユージは「栗なんだ？」「えっ、唐揚げ!?」とまだ半信半疑の様子。

このリアクションに吉田は「唐揚げです。衣がついている感じのものではなくて、渋皮（の食感）が衣みたいになっていました。美味しかったですよ！」と、さらに詳しく説明し、太鼓判を押します。

ユージは「おいしそう～！ 秋の味覚、楽しんでるね！ 僕は梨を結構いただいています。やっぱ、旬の今の時季に食べたいですね！」と秋の味覚の話題で盛り上がりました。

