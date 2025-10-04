「危険にさらしたくない」大谷翔平所属のドジャース、故障投手の扱いに苦…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。ブロック・スチュワート投手については右肩手術で今季絶望となっているが、本人はもちろんチームにとっても苦渋の選択だったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スチュワートは7月末にミネソタ・ツインズからトレード加入したが、そこから間もない8月上旬に戦線離脱。その後、右肩手術を受け今季絶望になることが9月下旬に判明している。

同メディアは「ブランドン・ゴームズGMは、スチュワートを休ませた理由について詳しく説明した」としつつ、「ブロックとは何度も話し合った。彼は『このチームをどんな形でも助けたい』と言っていました。でも、彼の投球を見て、彼と話し合っているうちに…何かが彼を悩ませていて、私たちはどうしてもそうしたくないと感じていた。彼を戦力に数えたい気持ちはあるが、彼の長期的な健康を危険にさらしたくない。それで、医師に相談し直して、これが最善の策だと感じた。来年は彼が大半の試合に出場してくれることを期待している」というゴームズGMのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは2027年シーズンまでスチュワートをチーム管理下に置いているため、彼の長期的な健康を維持するという決定は十分に理にかなっている。彼が順調に回復し、予定通り2026年シーズンの大半をプレーできることを期待している」と記している。

