トッテナム・ホットスパーは3日、ウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長に至ったことを発表した。

現在28歳のベンタンクールはボカ・ジュニオルス、ユヴェントスでのプレーを経て、2022年1月にトッテナム・ホットスパーに加入。左ひざ前十字じん帯断裂による長期離脱などもあったものの、ここまで公式戦122試合出場で9ゴール8アシストを記録。今シーズンもここまで公式戦9試合に出場している。

そんなベンタンクールの契約は2026年6月30日までと今シーズン限りとなっていたが、新契約を締結したことが発表。なお、契約期間は明らかになっておらず、長期とだけ伝えられている。

契約延長に至ったベンタンクールはクラブ公式サイトで「この素晴らしいクラブで自分の物語を続けられることをとても嬉しく思っている」と喜びを口にしている。

「家族も喜んでくれているし、毎日懸命に努力する素晴らしい友人やチームメイトもいる。このクラブを愛しているし、ここでの気分はとても良い。ヨーロッパリーグを優勝できたことは素晴らしい瞬間だった。この勝利を糧にさらに多くのトロフィーを獲得したいと思っている。新しい監督とキャプテンがいる。これからもこのクラブで長く楽しんでいきたいと思っている」