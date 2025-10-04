勝負どころで孫を先発起用

本稿執筆現在、ファイターズのレギュラーシーズンは明日のロッテ戦25回戦（ZOZOマリン）を残すのみだ。142試合83勝56敗3分の貯金27。これが84勝になるかどうかは最終戦にかかっているのだが、いずれにしてもソフトバンクにリーグ優勝をさらわれた以上、「優勝していてもおかしくない戦績だなぁ」なんて言っててもしょうがない。10/11からのCS1stステージにフォーカスすべきである。まずは1stステージでオリックスを叩かないことにはソフトバンクへのリベンジもままならない。

思えばシーズン終盤、ファイターズの失速は明らかだった。あれだけ揃っていたはずの先発陣が手薄になる。ケガや疲労等で勝ちパターン継投陣が駒不足になる。打線も湿ってしまった。のびのびやってる下位球団に打ち負け、痛い星を落とした。最下位から猛烈な追い脚で先頭に立ったソフトバンクだって最後は垂れていたのだ。ソフトバンクが「まさかの本拠地4連敗」で足踏みしていたとき、しっかり勝っていればマジックは消滅していた。いちばんの勝負どころでお付き合いして負けを重ねてしまった。

僕はシーズン終盤戦、楽天戦25回戦（9/23、エスコン最終戦）と西武24回戦（9/25、ベルーナドーム）を現地観戦した。楽天戦は孫易磊先発で、後にその起用をめぐって新庄剛志監督と野球解説者・岩本勉氏の間でひと悶着（？）あった試合だ。事情を知らない方のためにざっくり経緯をまとめると、岩本氏は投手としての経験からイーレイの先発を時期尚早だったのではないかとスポーツ紙のWebコラム上で指摘した。それに対し、新庄監督は自身のインスタで同コラムのスクショの上に「優勝争いで投げる事に意味があんだよ」と大書して投稿、岩本氏によればその後、インスタをブロックされた（HBCラジオ「ガンちゃんの世界一面白いプロ野球の番組」、9/28放送分）という顛末らしい。

件（くだん）の試合は2ランホームラン2発を含む7失点に対し、こちらは散発3安打ゼロ封といいとこなしの完敗だったので、イーレイ起用が時期尚早だったかどうかについては僕に意見はない。ファイターズは2試合連続で3安打ゼロ封だった。言いたいことは「打てなきゃ勝てんだろう」に尽きる。何かみんなぜんぜん元気なかった。ただ新庄監督のインスタ発信に関しては2つ思うところがある。1つはそんな形で評論・批評を封じるのはおかしいということだ。SNS等では「新庄vs岩本」の図式で、つまり属人的に語られることが多いけれど、これは紙やWeb媒体すべてに起こり得る問題だ。だってあれは野球評論家の仕事でしょう。あまりにも乱暴だと思う。

それから2つめ。新庄監督がインスタに投稿した内容について。「優勝争いで投げる事に意味がある」ということは、イーレイの成長を考えての起用という話になる。これはもう大器・孫易磊をめぐって成長を願う「親心の対立構造」が発生していて、「優勝争いのハードモードで成長を促す（新庄監督）」vs「段階を踏ませて徐々に成長をはかる（岩本氏）」のどっちが本人のためかという論点になる。僕はそこに第三の論点を提示したい。終盤戦の勝負どころ、イーレイの成長よりも勝利が第一目標ではないのか。イーレイが優勝争いのタフなマウンドを経験して飛躍してくれるのは嬉しいことだ。嬉しいことだが、今は目の前の勝利優先、チーム優先ではないか。優勝争いは（誰かが投げて成長することでなく）勝つことに意味があるのだと思う。まぁ、こういうのはチームの機微のわからない外野の言っていることだから、話半分に聞いてほしいけれど、新庄監督はシーズン佳境でも選手の成長を考えていたんだなぁとインスタ投稿を見て考えた。

リベンジのチャンスはある

さて、話題は移って西武24回戦である。中一日の休みをはさんで、リフレッシュして臨んだ試合。清宮幸太郎11号2ラン、レイエス適時打、水野達稀6号ソロで4点リードして、1塁側ファイターズファンのムードは明るかった。何しろ相手投手が今井達也だ。このところの打線の湿り具合からして苦戦必至とみんな覚悟していた。それが4点も取った。逆転優勝の目はだいぶ遠のいたけれど、まだ絶望というわけじゃない。とにかくこの試合勝とう。と思っていたのだ。7回西武にビッグイニングを作られるまでは。

綻びは山縣秀のちょっとしたミスから始まった。ファイターズの先発北山亘基は素晴らしい力投を続け、しかし、この回ちょっと雲行きが怪しかった。何とか2死までこぎ着け、西川愛也をセカンドゴロに切って取り、たぶん次の回から継投に入るタイミングだったろう。山縣のファンブルで走者が残ってしまう。そこから滝澤夏央のタイムリー（いったん本塁アウトの判定だったが、リクエストで覆りセーフ）、渡部聖弥四球。ここで北山が降板、上原健太がリリーフに立ち、ネビンの逆転3ランを食らう。スコア4対5。そのまま試合が決し、ファイターズはダメージの残る敗戦になった。

もちろん僕は1塁側内野席で見守っていたからネビンの一発に胃がでんぐり返った。嫌な予感がしていた。嫌な予感は当たるのだ。帰りは精神的ショックでふらふらだ。家路が遠かった。ああ、優勝はないんだなと悲しみがこみ上げてくる。車両に西武ファンがいなかったら、頭を抱え嗚咽をもらしていたかもわかんない。今年いちばんつらかった。表情を消し、どうにか平気そうに振舞っていたけれど。

で、ちょっと面白い話がある。夜半、仲のいいスポーツ誌編集者からメールを貰った。非常に優秀な人で、僕はかねて一目も二目も置いている。ざっくりこんな文面だった。

「お疲れ様です。『今のファンってそう思うんだなぁ』ということがありまして。

北山、ネビンの一発でベンチにがっくりきていて、それがテレビで映されていたんですね。

そのとき僕は『気持ちはわかるけど、ここはおさえて、味方を鼓舞すべきだろう』と思ったんですよ。

それが、言ってみればソフトバンクとの差だろう、と。

まだ試合は終わったわけじゃない、新庄のようにここは顔つきを変えずに忍の一字で‥。

それこそが『プロ』だろう、と。（中略）

でも、そのときのファイターズファンのインプレッションが『北山の気持ちは痛いほどわかる』『無理もない』という感想がほとんどだったんですね。

いつだったか、オールスターのプレー中に、ラオウが九里亜蓮にハグをしたんですが、あのときも『プレー中にこんな茶番をするのか』『オールスターという伝統を育んできた先輩は心苦しいだろうな』と僕は思っていたんです。ですが、『クソワロタ』という感想がほとんどで、『ああ、自分は本をつくる立場でありながらファンの気持ちをわかってはいないんだ』とショックだったことがあったんです。

本をつくる立場として、もう『自分はお役御免なのかな』と。でも、今の若いファンは『本』を必要とはしていない。つくづく『本』『文字』で勝負する人たちにとっては難しい時代になったな、と」

僕にしてみれば今シーズン頑張ってきた最後の最後、命綱が断ち切られたようなショックな敗戦の後です。北山がベンチでうなだれたのはネットの切り取り動画で知ってるけど、録画した試合映像を見直す気にもなれない。まぁ、北山は走者を残してリリーフに後を託してしまった自分を責めたんだと思います。球場にいたら肌でわかるものがあるよと思った。そりゃ最後まで諦めないのがソフトバンクとの差と言われれば一言もないんだけど。僕も北山の気持ちはわかる。そして、次は北山もあんなにぐったりうなだれないと思う。この経験を糧に一段上のプロ野球人に成長するだろう。

と、そこまで考えて、あれ、「優勝争いで投げる事に意味がある」なぁと膝を打ったのだ。いつまでもくよくよしてたって始まらない。CS頑張ろう。僕らはまだリベンジのチャンスがある。