9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。

中川翔子

中川は、我が子との3ショット写真などを添えて、「本格的不眠。12時、3時、6時、と搾乳機でチャレンジしています。入院してるうちに預かっていただけるうちに寝なきゃだけど1時間で起きちゃう。世の中の母さんたちすごすぎて信じられない」と報告。

「さく乳パニック!!!」「授乳3時間おき!!」などと大変な状況を描いた絵日記も公開し、「絵日記は搾乳機しながらとかだから無理はしてないんだけどでも寝なきゃ身体が回復しないから目を閉じて横たわり頑張ります」と記した。

そして、「双子かわいさでアドレナリンでてたけど、夜中に思った。退院したら看護師さんいないんだ。絶対一人じゃ双子たちを守りきれない！まわりの協力が絶対必要なんだなと感じています」と吐露。

また、「ピュアレーン、絶対必須っていっぱい言われてたから大事だから持ってきてあったのに箱がちいさくシンプルすぎない？紛失してしまい買い直しました 血がでてしまい絶対必要すぎる 胸マッサージ痛いー パッケージもっと派手にしませんか？ピュアレーンこれないとむりだよう」と、乳頭ケアクリームの必要性もつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。