「電動キックボード」うっかり違反で罰則も!? 公道を走る前に知っておきたい「3つの注意点」とは？

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称"アンゼン先生"が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。今回の放送では、「電動キックボード」に関するクイズが出題されました。電動キックボードはナンバープレートが付いていなくても公道を走ることができる？〇か×か？電動キックボードは、たとえ免許がいらないタイプでも、公道を走るにはナンバープレートの装着が必要です。ナンバーが付いていない状態で公道を走ると、交通違反として取り締まりの対象になります。通販などで購入した場合は、自分で手続きをしてナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入する必要があります。また、ヘルメットの着用も強く推奨されています。なお、16歳未満は法律で電動キックボードに乗ることはできませんので、気を付けましょう。JA共済特設サイト「JA共済 地域貢献活動 ちいきのきずな」では、電動キックボードを使用する際のルールを詳しく掲載しています。詳しいルールなどを知りたい方はサイトをご確認ください。監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会