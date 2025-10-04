-
【西 2-3 楽】
-
試合終了
-
OUT
9番 古川 雄大 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 古市 尊 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：柘植 世那 に代わって 8番 古市 尊
-
OUT
守備交代：レフト 岡島 豪郎 に代わって 2番 鈴木 大地
-
OUT
7番 齋藤 大翔 サードダブルプレイ 2アウト
-
OUT
守備交代：レフト 中島 大輔 に代わって 2番 岡島 豪郎
-
OUT
守備交代：ライト 岡島 豪郎 に代わって 1番 中島 大輔
-
OUT
6番 仲田 慶介 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 2番 岡島 豪郎
-
OUT
守備交代：レフト 武藤 敦貴 に代わって 1番 中島 大輔
-
OUT
守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 8番 小深田 大翔
-
OUT
守備交代：サード 代打 岡島 豪郎 に代わって 3番 黒川 史陽
-
OUT
投手交代：ピッチャー 古謝 樹 に代わって 10番 藤平 尚真
-
OUT
7番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
西2-3楽
6番 宗山 塁 センター犠牲フライ 楽天得点！ 西 2-3 楽 2アウト ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 ピッチャーヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 豆田 泰志
-
OUT
2番 岡島 豪郎 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：村林 一輝 に代わって 2番 岡島 豪郎
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ ライトフライ 2アウト
-
OUT
西2-2楽
3番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 2-2 楽
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー武藤 敦貴 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
9番 太田 光 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 吉野 創士 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
9番 古川 雄大 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 柘植 世那 ライトフライ 2アウト
-
OUT
7番 齋藤 大翔 サードゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：DH 代打 浅村 栄斗 に代わって 5番 浅村 栄斗
-
OUT
6番 宗山 塁 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 浅村 栄斗 ショートダブルプレイ 2アウト
-
OUT
代打：Ｍ・フランコ に代わって 5番 浅村 栄斗
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 仲田 慶介 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 坂井 陽翔 に代わって 10番 古謝 樹
-
OUT
3番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
髙橋 光成 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
2番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 太田 光 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
9番 古川 雄大 センターフライ 1アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 キャッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 見逃し三振 2アウト
-
OUT
6番 宗山 塁 センターフライ 1アウト
-
OUT
8番 柘植 世那 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
7番 齋藤 大翔 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
6番 仲田 慶介 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｍ・フランコ セカンドフライ 3アウト
-
OUT
西1-2楽
4番 Ｌ・ボイト レフトツーベースヒット 楽天得点！ 西 1-2 楽 ランナー：2、3塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 サードファウルフライ 2アウト
-
OUT
西1-1楽
2番 村林 一輝 セカンドゴロ 楽天得点！ 西 1-1 楽 1アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
ピッチャー 髙橋 光成が悪送球 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
1番 中島 大輔 ピッチャーエラー ランナー：1、2、3塁
-
OUT
ピッチャー 髙橋 光成が悪送球 ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 太田 光 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁
-
OUT
8番 武藤 敦貴 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 2アウト
-
OUT
西1-0楽
サード 村林 一輝が悪送球 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：1、3塁
-
OUT
西0-0楽
3番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 古川 雄大 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
6番 宗山 塁 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 Ｍ・フランコ ショートフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 柘植 世那 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
7番 齋藤 大翔 センターフライ 2アウト
-
OUT
6番 仲田 慶介 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 レフトファウルフライ 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 西川 愛也 セカンドゴロ 1アウト