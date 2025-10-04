2025.10.04 14:00 楽天モバイルパーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9 2
楽天 0 0 2 0 0 0 0 1 X 3 7 1
  • 【西 2-3 楽】
  • 試合終了

    9番 古川 雄大 空振り三振 3アウト

    8番 古市 尊 ライトヒット ランナー：1塁

    代打：柘植 世那 に代わって 8番 古市 尊

    守備交代：レフト 岡島 豪郎 に代わって 2番 鈴木 大地

    7番 齋藤 大翔 サードダブルプレイ 2アウト

    守備交代：レフト 中島 大輔 に代わって 2番 岡島 豪郎

    守備交代：ライト 岡島 豪郎 に代わって 1番 中島 大輔

    6番 仲田 慶介 センターヒット ランナー：1塁

    守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 2番 岡島 豪郎

    守備交代：レフト 武藤 敦貴 に代わって 1番 中島 大輔

    守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 8番 小深田 大翔

    守備交代：サード 代打 岡島 豪郎 に代わって 3番 黒川 史陽

    投手交代：ピッチャー 古謝 樹 に代わって 10番 藤平 尚真

    7番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト

    西2-3楽

    6番 宗山 塁 センター犠牲フライ 楽天得点！ 西 2-3 楽 2アウト ランナー：1、2塁

    5番 浅村 栄斗 ピッチャーヒット ランナー：1、2、3塁

    4番 Ｌ・ボイト レフトヒット ランナー：1、2塁

    3番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

    投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 豆田 泰志

    2番 岡島 豪郎 センターヒット ランナー：1塁

    代打：村林 一輝 に代わって 2番 岡島 豪郎

    5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト

    4番 Ｌ・セデーニョ ライトフライ 2アウト

    西2-2楽

    3番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 2-2 楽

    2番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 1アウト

    1番 中島 大輔 センターフライ 3アウト

    1塁ランナー武藤 敦貴 盗塁成功 ランナー：2塁

    9番 太田 光 空振り三振 2アウト

    8番 武藤 敦貴 センターヒット ランナー：1塁

    7番 吉野 創士 レフトフライ 1アウト

    1番 西川 愛也 ショートゴロ 3アウト

    9番 古川 雄大 フォアボール ランナー：1塁

    8番 柘植 世那 ライトフライ 2アウト

    7番 齋藤 大翔 サードゴロ 1アウト

    守備交代：DH 代打 浅村 栄斗 に代わって 5番 浅村 栄斗

    6番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

    5番 浅村 栄斗 ショートダブルプレイ 2アウト

    代打：Ｍ・フランコ に代わって 5番 浅村 栄斗

    4番 Ｌ・ボイト ライトヒット ランナー：1塁

    6番 仲田 慶介 セカンドダブルプレイ 3アウト

    5番 山村 崇嘉 センターヒット ランナー：1、2塁

    4番 Ｌ・セデーニョ ライトヒット ランナー：1塁

    3番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 1アウト

    投手交代：ピッチャー 坂井 陽翔 に代わって 10番 古謝 樹

    3番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト

    髙橋 光成 がワイルドピッチ ランナー：2塁

    2番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

    9番 太田 光 ライトヒット ランナー：1塁

    2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 3アウト

    1番 西川 愛也 ショートゴロ 2アウト

    9番 古川 雄大 センターフライ 1アウト

    8番 武藤 敦貴 キャッチャーゴロ 3アウト

    7番 吉野 創士 見逃し三振 2アウト

    6番 宗山 塁 センターフライ 1アウト

    8番 柘植 世那 セカンドフライ 3アウト

    7番 齋藤 大翔 ファーストファウルフライ 2アウト

    6番 仲田 慶介 空振り三振 1アウト

    5番 Ｍ・フランコ セカンドフライ 3アウト

    西1-2楽

    4番 Ｌ・ボイト レフトツーベースヒット 楽天得点！ 西 1-2 楽 ランナー：2、3塁

    3番 黒川 史陽 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 セカンドゴロ 楽天得点！ 西 1-1 楽 1アウト ランナー：1、3塁

    ピッチャー 髙橋 光成が悪送球 ランナー：1、2、3塁

    1番 中島 大輔 ピッチャーエラー ランナー：1、2、3塁

    ピッチャー 髙橋 光成が悪送球 ランナー：1、2塁

    9番 太田 光 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁

    8番 武藤 敦貴 フォアボール ランナー：1塁

    5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト

    4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 2アウト

    西1-0楽

    サード 村林 一輝が悪送球 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：1、3塁

    西0-0楽

    3番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1、3塁

    2番 滝澤 夏央 ライトヒット ランナー：1、3塁

    1番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1塁

    9番 古川 雄大 空振り三振 1アウト

    7番 吉野 創士 ショートゴロ 3アウト

    6番 宗山 塁 空振り三振 2アウト

    5番 Ｍ・フランコ ショートフライ 1アウト

    4番 Ｌ・ボイト デッドボール ランナー：1塁

    8番 柘植 世那 ショートゴロ 3アウト

    7番 齋藤 大翔 センターフライ 2アウト

    6番 仲田 慶介 空振り三振 1アウト

    3番 黒川 史陽 レフトファウルフライ 3アウト

    2番 村林 一輝 空振り三振 2アウト

    1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト

    5番 山村 崇嘉 ライトフライ 3アウト

    4番 Ｌ・セデーニョ レフトヒット ランナー：1、2塁

    3番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト

    2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁

    1番 西川 愛也 セカンドゴロ 1アウト