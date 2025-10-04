バルセロナは3日、スペイン代表FWラミン・ヤマルが恥骨の痛みを再発させ、2～3週間の離脱となることを発表した。

今シーズンからバルセロナで背番号「10」を付けるヤマルは、開幕から3試合続けてスタメン出場を果たすと、2ゴール3アシストを記録し、順調なスタートを切った。しかし、9月に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選では痛みを抱えながらスペイン代表として2試合に出場したことで、以降のバルセロナでの公式戦4試合を欠場した。

その後、9月28日に行われたラ・リーガ第7節レアル・ソシエダ戦で復帰すると、投入直後にアシストをマーク。1日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節パリ・サンジェルマン（PSG）戦ではスタメンフル出場を果たしていた。

そんななか、クラブは「ヤマルは痛みを再発させ、今節セビージャ戦を欠場する。復帰まで2～3週間が予想される」と発表。ヤマルは10月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むスペイン代表メンバーに選出されているが、スペイン『ムンド・デポルティーボ』によれば、11日のジョージア代表戦と14日のブルガリア代表戦には不参加となる見通しだという。

さらに同メディアは、代表ウィーク明けのラ・リーガ第9節ジローナ戦とCL・リーグフェーズ第3節オリンピアコス戦の出場も危ぶまれる状況と指摘。10月26日に行われるレアル・マドリードとの“エル・クラシコ”までに、100パーセントのコンディションを整えることが目標と報じている。