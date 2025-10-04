巨人・田中将大投手が2日、公式YouTubeチャンネル『マー君チャンネル 田中将大』を約7カ月ぶりに更新。日米通算200勝を達成した心境を語った。

田中将大投手

「感動をありがとう」「涙が止まりません」感謝の声が続々

田中投手は、9月30日に行われた中日戦で、史上4人目となる偉業を達成。公開された動画では、「日米通算200勝を達成することができました」と報告し、「ここまでなかなか時間はかかってしまいましたけど。サポートしてくださる方々、いつも応援してくださる方々のおかげでたどり着くことができました。本当にありがとうございます」とファンに感謝した。

また、「投げてるときは、チームの勝利のために投げるだけ。勝ち星っていうのは、自分でコントロールできる部分ではないので、そこを意識して投げるということはない」と語った田中投手。一方で、「200勝をいろんな方々から期待されてるし、なんとかそこに応えたいっていうのは正直あるし」と思いを明かし、「ホッとしてるっていうのが一番ですかね」と胸をなでおろした。

試合後は、多くの祝福メッセージが届いたそうで、「返信を一通りしながら。全部は終わらなかったんですけど」と話し、「全然寝れましたよ」と普段と変わらなかった様子。“ご褒美”を聞かれ、「とりあえず家族で、おいしい焼肉を食べに行こうっていう話はしてます」と打ち明けながら、「レギュラーシーズン終わっても、これからCSがありますし。戦いは続くので、次の登板に向けて準備をしっかりしていきたい」と力強く意気込んでいた。

コメント欄には、「200勝本当におめでとうございます!」「感動をありがとう」「ファンとしてこの瞬間を見れて良かった」「勝利後の笑顔で涙腺崩壊」「坂本選手との熱い抱擁には涙が止まりませんでした」「来年の活躍も期待しています!」など、祝福と応援の声が多数寄せられている。