大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、第3捕手であるベン・ロートベット捕手がチーム事情もあり出場機会を増やしている。ここまで複数の投手をリードしているが、クレイトン・カーショー投手とのプレーにはかなりの緊張感があったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ロートベットはウィル・スミス捕手、ダルトン・ラッシング捕手が相次いで負傷したことをきっかけに台頭し、9月は18試合に出場。この内4試合でカーショーをリードしている。

同メディアは「ロートベットはまだチーム在籍期間は短いものの、将来の殿堂入り投手であるカーショーの捕手を務めるという一生に一度の機会を得ており、その前に感じた緊張について語った」としつつ、「初めて彼を捕球した時は、実はかなり緊張したんだ。昔、彼がA.J,エリスに投げているのをビデオで見たことがある。僕は地元でA.J.を知っているから、彼とカーショーがどれだけ素晴らしい投手だったかについて話したりしていた。そして今ここに来て、自分でそれを見ることができて本当にクールだ」というロートベットのコメントを紹介。

続けて、「ロートベットはカーショーと多くの時間を共に過ごせたことがいかに特別なことかを知っている。彼の過去の同僚の中には、彼の下で捕手を務める機会に恵まれた者が少なくない。ロートベットにとっても、それは今後何年も忘れられない経験になるだろう」と記している。

