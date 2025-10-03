レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。今季の阪神タイガースは。史上最速でセントラル・リーグを制覇した。充実した戦力を誇り、盤石の戦いぶりを見せた一方で、余剰戦力となった選手も少なくない。ここでは、今季一軍での出番が限られている阪神の選手を紹介したい。

西勇輝

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1990年11月10日

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位（オリックス）

昨季まで14年連続で100イニング以上を投じるなど、先発陣を牽引していた西勇輝。だが、今季はここまで1試合の一軍登板にとどまるなど、一気に厳しい立場となっている。

菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団すると、高卒3年目の2011年に自身初の2桁10勝を挙げてブレイク。2014年からは3年連続で2桁勝利を記録するなど、エース格の働きを続けた。

2018年オフに国内FA権を行使し、阪神タイガースに移籍。新天地で迎えた2019年は26試合登板、10勝8敗、防御率2.92の好成績を収め、ゴールデングラブ賞に輝いた。

その後も先発ローテーションの座を守り、昨季は21試合の登板で6勝7敗、防御率2.24と安定した数字を残した。

しかし今季は、4月12日の中日戦の先発マウンドに上がったものの、以降は右膝の故障により戦線離脱。

6月に実戦復帰し、二軍ではまずまずの数字を残しているが、盤石の先発陣に一軍昇格を阻まれている。

