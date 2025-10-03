王立オランダサッカー協会（KNVB）は3日、10月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。

ここまでW杯欧州予選で4試合を消化したオランダ代表は、勝ち点「10」を獲得。1試合消化の多いポーランド代表と同じ点で並んでいるが得失点差で大幅に上回るオランダ代表が首位に立っている。10月シリーズでは9日に敵地でマルタ代表と、12日にはホームでフィンランド代表との試合を控える。

今回の代表メンバーでは、DFフィルジル・ファン・ダイクやMFフレンキー・デ・ヨングらが順当に選出。バーンリーで左サイドバックを主戦場とするクイリンシー・ハートマンは約2年ぶりの代表復帰となり、FWメックス・ミールディンクは今回が初招集となった。

今回の発表されたオランダ代表のメンバー24名は以下の通り。

◆■オランダ代表

▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ジェレミー・フリンポン（リヴァプール／イングランド）

クイリンシー・ハートマン（バーンリー／イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

メックス・ミールディンク（AZ）※初招集

ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）