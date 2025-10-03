tetsuya率いるトリビュートバンドLike-an-Angel、ニューシングルリリース決定

tetsuya（L'Arc-en-Ciel）率いるL'Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angelが、ニューシングル「Crash to Rise」を2025年12月17日（水）にリリースすることを発表した。

セカンドシングルとなる「Crash to Rise」の作詞はjekyll、作曲はsaki、tetsuyaが担当。

さらに、同シングルのリリースを記念して、神戸、名古屋、福岡、横浜の4都市を巡るLike-an-Angel「TOUR 2025-2026 ”Crash to Rise”」の開催が決定した。TETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」PREMIUMコース会員向けチケット最速先行受付（抽選）は、10月3日（金）22時よりスタートする。

＜ライブ情報＞

Like-an-Angel「TOUR 2025-2026 ”Crash to Rise”」

2025年12月21日（日）神戸 Harbor Studio

2025年12月27日（土）名古屋 The Bottom Line

2025年12月28日（日）福岡 DRUM Be-1

2026年1月31日（土）横浜 Bay Hall

Like-an-Angel

公式 X https://x.com/home

公式 Instagram https://www.instagram.com/likeanangel_official/

公式 YouTube https://www.youtube.com/@LikeanAngel_official