楽天がシーソーゲームを制し西武に勝利
先発投手：楽天の大内誠弥が5回2失点の好投（4安打3奪三振）、西武の與座海人は6回0失点。得点経過：1回表に西武が1点を追加、2回表にも西武が1点を追加、7回裏に楽天が1点を追加。注目選手：楽天のL・ボイトが2打点の活躍、吉野創士が2打点の活躍、宗山塁が3安打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|143
|85
|54
|4
|.612
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|13
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|15
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|23
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24.5
|6
|ヤクルト
|141
|55
|79
|7
|.410
|27.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|141
|73
|65
|3
|.529
|12.5
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|141
|63
|75
|3
|.457
|22.5
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5