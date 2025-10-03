楽天がシーソーゲームを制し西武に勝利

先発投手：楽天の大内誠弥が5回2失点の好投（4安打3奪三振）、西武の與座海人は6回0失点。得点経過：1回表に西武が1点を追加、2回表にも西武が1点を追加、7回裏に楽天が1点を追加。注目選手：楽天のL・ボイトが2打点の活躍、吉野創士が2打点の活躍、宗山塁が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 141 59 77 5 .434 24.5
6 ヤクルト 141 55 79 7 .410 27.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 85 52 4 .620 -
2 日本ハム 142 83 56 3 .597 3
3 オリックス 141 73 65 3 .529 12.5
4 楽天 140 65 73 2 .471 20.5
5 西武 141 63 75 3 .457 22.5
6 ロッテ 141 55 83 3 .399 30.5