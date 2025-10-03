楽天がシーソーゲームを制し西武に勝利

先発投手：楽天の大内誠弥が5回2失点の好投（4安打3奪三振）、西武の與座海人は6回0失点。得点経過：1回表に西武が1点を追加、2回表にも西武が1点を追加、7回裏に楽天が1点を追加。注目選手：楽天のL・ボイトが2打点の活躍、吉野創士が2打点の活躍、宗山塁が3安打の活躍。

