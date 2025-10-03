日産自動車株式会社は3日、「横浜F・マリノスについて」としてプレスリリースを発表。同社が筆頭株主である横浜FMとの関係性において「筆頭株主であり続けます」と声明を出した。

日産自動車は経営不振に伴い、多くの事業整理に直面していると報じられており、その中で横浜FMの株式売却検討の可能性があるとされた。リリースでは、「横浜F・マリノスは日産の伝統と価値観、地元を大切にする姿勢の象徴であり、私たちは今後もチームの目標達成や将来の発展を支援し続けます。今後も日産は、地元である神奈川県、横浜市に対して、引き続き貢献していきます。私たちは事業の安定性を確保し、強固な基盤を構築することで、従業員やパートナーを支援し、地域社会に貢献していきます」として、クラブ、地域への貢献は揺るがずに続けていくことを強調した。

一方で、「私たちは横浜F・マリノスの成長を支え、財務的な持続可能性を高めるため、長期的な戦略の一環として、株主構成の強化について積極的に検討しています」と、株式売却の可能性については残っているとしている。

横浜FMは日産自動車サッカー部を母体として、Jリーグに横浜マリノスとして参入。1999年、横浜フリューゲルスを吸収合併したことで、横浜F・マリノスとなった。