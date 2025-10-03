2025明治安田J1リーグ第33節が3日に行われ、湘南ベルマーレと東京ヴェルディが対戦した。

33年目のJリーグもいよいよ最終盤に突入し、今節を入れて残り6試合となった。19位に沈む湘南は16試合勝利から遠ざかっており、前節は残留争いの“ライバル”横浜FCとの大一番を落として6連敗。残留圏の17位横浜F・マリノスとは「6」ポイント差と極めて厳しい状況だ。一方、東京Vは16位につけているものの、降格圏とは「5」ポイント差と予断を許さない状況が続く。2試合ぶりの勝利を飾り、残留を大きく手繰り寄せたいところだ。

立ち上がりから湘南がポゼッションで上回る中、東京Vが16分にカウンターから決定機を創出する。ピッチ中央でルーズボールを拾った新井悠太が右を駆け上がる唐山翔自へと展開し、一気に敵陣ゴール前まで侵入。最後は染野唯月がボックス内左からラストパスを送ったが、惜しくも味方選手には繋がらなかった。34分には敵陣左サイドでのスローインを起点に森田晃樹がクロスを上げ、染野が頭で合わせたが、シュートは枠を捉えることができない。

一方の湘南は44分、カウンターで持ち上がったゼ・ヒカルドがボックス手前へ展開し、鈴木章斗がカットインから左足を振ったが、シュートはGKマテウスの正面を突いた。前半はこのままスコアレスで終了する。

試合の均衡が破れたのは55分、東京Vは染野が起点を作ったところから新井が柔らかいクロスを供給し、松橋優安の折り返しに森田がダイレクトで合わせる。これはGK真田幸太の好セーブに阻まれたが、こぼれ球を拾った松橋のクロスを染野がヘディングで叩き込み、アウェイで先制に成功した。ビハインドを負った湘南は攻勢を強め、両サイドからのクロスを起点にチャンスをうかがうが、ボックス内に人数をかけた東京Vの堅守を崩し切ることができない。

両チームとも決定機がないまま時計の針は進む。89分にはFKのこぼれ球を拾った二田理央が遠目から右足を振り抜いたが、強烈なシュートは枠をわずかに外れて同点ゴールとはならず。試合はこのまま0－1で終了し、勝利した東京Vが暫定ながら降格圏との勝ち点差を「8」に広げた。一方の湘南はリーグ戦で17試合未勝利となっている。

次節、湘南は19日に京都サンガF.C.と、東京Vはアルビレックス新潟といずれもホームで対戦する。

【スコア】

湘南ベルマーレ 0－1 東京ヴェルディ

【得点者】

0－1 55分 染野唯月（東京ヴェルディ）

【ゴール動画】染野唯月が東京Vに先制ゴールをもたらす！