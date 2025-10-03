Shibuya WWWによる全館解放の新企画「LYRICADE」初開催決定

Shibuya WWWの15周年企画を記念してWWW、WWW X、WWWβと3フロアを駆使した最新企画「LYRICADE」が、11月14日（金）に初開催されることが決定した。

「LYRICADE」はジャンルを越えた表現者が集まり、ユース世代による多彩なシーンの”今”を提示する場をコンセプトに、PAS TASTA（Band Set）、Khaki、lilbesh ramko、the bercedes menz、AOTO、eijinらが出演する。バンド、ラッパー、シンガー、DJまで幅広いアーティストが揃い、この日だけのラインナップで夜を彩る。追加出演者も順次発表予定。

チケットは前売2500円、さらに数量限定でお得な2000円の先着割引チケットも販売される。

＜ライブ情報＞

WWW 15th Anniversary "LYRICADE"

2025年11月14日（金）

時間：OPEN&START 18:30

会場：Shibuya WWW / WWW X / WWWβ

料金：先着割引チケット ¥2,000 / ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000（税込 / スタンディング / 2ドリンク代別）

出演：

-Live-

PAS TASTA (Band Set)

the bercedes menz

Manaka

sysmo

-DJ-

music fm

宇宙チンチラ

-Live-

Khaki

lilbesh ramko

yog*

-Live-

AOTO

iga

-DJ-

Arow

eijin

nerdcamp.com

&more...

チケット：

e+ ：https://eplus.jp/lyricade1114/

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019255.php

INFO：WWW 03-5458-7685