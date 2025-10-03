Shibuya WWWによる全館解放の新企画「LYRICADE」初開催決定

Shibuya WWWの15周年企画を記念してWWW、WWW X、WWWβと3フロアを駆使した最新企画「LYRICADE」が、11月14日（金）に初開催されることが決定した。
「LYRICADE」はジャンルを越えた表現者が集まり、ユース世代による多彩なシーンの”今”を提示する場をコンセプトに、PAS TASTA（Band Set）、Khaki、lilbesh ramko、the bercedes menz、AOTO、eijinらが出演する。バンド、ラッパー、シンガー、DJまで幅広いアーティストが揃い、この日だけのラインナップで夜を彩る。追加出演者も順次発表予定。
チケットは前売2500円、さらに数量限定でお得な2000円の先着割引チケットも販売される。
＜ライブ情報＞
WWW 15th Anniversary "LYRICADE"
2025年11月14日（金）
時間：OPEN&START 18:30
会場：Shibuya WWW / WWW X / WWWβ
料金：先着割引チケット ¥2,000 / ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000（税込 / スタンディング / 2ドリンク代別）
出演：
-Live-
PAS TASTA (Band Set)
the bercedes menz
Manaka
sysmo
-DJ-
music fm
宇宙チンチラ
-Live-
Khaki
lilbesh ramko
yog*
-Live-
AOTO
iga
-DJ-
Arow
eijin
nerdcamp.com
&more...
チケット：
e+ ：https://eplus.jp/lyricade1114/
公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019255.php
INFO：WWW 03-5458-7685