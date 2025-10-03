Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「緊張しすぎて、マジでなにも覚えてないです…」映画初出演作で“ショパン役”に挑戦！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月29日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。
――現在公開中の映画「ベートーヴェン捏造」（バカリズムさん脚本×関和亮監督）で、藤澤が映画初出演しています。19世紀ウィーンで起きた音楽史上最大のスキャンダルを、まさかの日本で実写映画化！ 藤澤は“ピアノの詩人”と言われた19世紀前半に活躍したポーランド出身の天才ピアニスト、作曲家のショパンを演じています。
この日の放送では、映画「ベートーヴェン捏造」を観たという生徒からのメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
先日、藤澤先生が出演した映画「ベートーヴェン捏造」を観てきました！ とっても面白かったです！ 藤澤先生の演じたショパンも観られて楽しかったです！
質問なのですが、藤澤先生がこの役を演じたときに印象に残っていること、楽しかったことなどあれば教えてください！ 大森先生と若井先生はもう観ましたか？（16歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：9月12日から公開されている「ベートーヴェン捏造」に、我々、藤澤涼架がですね！
藤澤：“我らが”（笑）？
若井：俺らが藤澤涼架（笑）。
（気を取り直して、トーク再開）
藤澤：「印象に残ってること、楽しかったことがあれば教えてください」ってことなんですけど。いや、めちゃくちゃ緊張してましたけれども！ 監督さんは関（和亮）さん！ ミセスの楽曲「ダーリン」のMV（ミュージックビデオ）とか、デビュー当時からお世話になっていますし！
大森：「WanteD! WanteD!」のアーティスト写真とかもね！
【新アー写&ジャケ写公開！】
8/30(水)リリース「WanteD! WanteD!」の新アーティスト写真&ジャケット写真公開🍏🚨
藤澤：で、脚本のバカリズムさんもデビュー当時から番組とかでお世話になってますから！
大森：「バズリズム」（※日本テレビ系列で放送されている音楽番組）ね！ 初めて出た番組ですね
藤澤：（映画「ベートーヴェン捏造」主演の）山田裕貴さんも僕たちのライブを観に来てくださって！
大森：そうそう！「ミセス好き」って言ってくださって。
藤澤：そういう温かいみなさんが迎えてくださった環境で。すごい温かかったんですけど……緊張しすぎて、マジでなにも覚えてないです……。
大森：いやわかる、わかる！
若井：緊張するよね！
藤澤：すごかった！ キャストのみなさんとかエキストラのみなさんもすごくいっぱいいて、ドキドキの連続でしたけれども……！
若井：でもこれで、りょうちゃんも映画デビュー！
大森：映画俳優！
藤澤：いやー！
大森：うち、もう映画俳優が2人いるっすね！ ……若井さん！
若井：……なに（笑）？
大森：若井さん、どうですか！
若井：まあまあまあ、俺もスクリーンデビューはしてますから！（ミセスの）ライブビューイングとか！
大森：そんなん言ったらみんなそうじゃん（笑）。
若井：そうでしょ？ まあでも、いつか……！
大森・藤澤：お！
若井：あ、でも！ 今年の11月にスクリーンデビューしますから！ 僕も！
大森：まあ、それで言うと「The White Lounge in CINEMA」ですでに演技していますけど（笑）？
若井：あっ、そうやん（笑）！
藤澤：ちゃんと“in CINEMA”しましたね！
若井：そうですね！ ……はい（笑）。
藤澤：みなさんもぜひ！（「ベートーヴェン捏造」も）観に行ってください！
大森：大森先生と若井先生は……まだ観てません（笑）！
藤澤：観て（笑）!!
