「彼氏が一度もできたことがない…」結婚願望が強く、将来に不安を抱える大学生に“人生の先輩”からのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00~11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。9月26日(金)の放送は、「彼氏ができない」ことに悩む大学生からの相談を紹介しました。大学4年生の今まで、彼氏が一度もできたことがないことに悩んでいます。中高一貫の女子校を卒業して、その間はもちろん何もなく、大学に入ってからも1～3年生はバイトに遊びに勉強に毎日忙しい毎日を送り、4年生の今は公認会計士の勉強のために毎日、自習室にひきこもっています。今は彼氏を作る余裕なんてないのですが、みんなが当たり前に元カノ元カレの話をしていると将来がとても不安になるし、元彼のことを人から聞かれると困ってしまいます。昔から結婚願望が強いので、たまに将来にすごく不安になります。料理が得意で、友達からは「絶対いいお嫁さんになるよ!!」とたくさん言われるので準備は万端なのですが……。私と同じように、「学生時代は恋人がいなかったけど、いまは結婚したよ～」という年上リスナーさんのお話を聞かせてほしいです!!(22歳 女性 大学生)この相談を受け、パーソナリティの住吉は「大丈夫！ もう、本当にウルトラ大丈夫です!!」と力強く相談者を励まします。住吉は自身の過去を振り返りながら、「どっちみち人生って、思った通りにもう本当に行かないですし、私も学生の頃から結構願望が強かったんです。家族が仲良しだったので」と明かします。「でもね、例えば、結婚願望が強い人が、結婚してそのままスンナリ……っていうことでもないのがやっぱり人生で」と続け、「私もいろいろな回り道をして、40代でようやく『結婚ってこういうものだ』っていう、自分もちゃんと覚悟を持って相手と向き合おうと思って」と、結婚に対する考えが変化していった経緯を語りました。そして「大学生なので、今は一番楽しいことに邁進（まいしん）するのが大正解だと思うので、今は無理に彼氏を作るとか（そういう必要はないかなと）」と断言します。さらに、「別にいいじゃん！ 元彼のことを聞かれても、『まだいないんです～』って言ったって。それで、『若くていいね！』って言われるよ大人のなかに行くと大丈夫です」と、相談者の不安を和らげるようなエールを送り、そのほかのリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。学生時代というか、社会人になってもなかなか彼氏ができなかった主婦です。私もずっとずっと彼氏ができないことに悩み続けてきました。人格形成に障害をおよぼすくらいに。何となく好きな人は常にふわふわといるのに、実を結ばない。友達にはなれるのに、女として見られない。告白されたことも、一度もありません（笑）。でも、そんな私でも結婚できました！ 経験としては、とにかく行動することです。あなたはまだまだ若い！ まずはたくさん遊んで、学んで、その過程でなるべくたくさん男の子の友達を作ってください。先輩も後輩も。そして彼らを大事にしてください。私も男の子の友達にはいっぱい助けられました。そのなかで、きっと合う人が現れるかもしれません。もし現れたら、見ているだけでなく、仲良くなる機会を作ってください。グループで飲みに行ってもいいし、同じ趣味を見つけたら、それを話題に連絡先を交換してもいい。1対1でお話できる機会をつかんでください。あきらめずに、焦らず、くさらず、トライです。エラーが多くても、トライをあきらめなければ、いつか必ずたどり着きますよ！ 29歳で結婚して20周年。愛し愛され今も毎日幸せです。頑張って！(神奈川県 50代 女性 専業主婦)私も同じように大学在学中彼氏がいなく、周りが彼氏関連の悩みなどを話しているところ、自分だけ彼氏さえもいなく、とても空しい気持ちだったこと思い出しました。彼氏がいなく自分の時間がたくさんあったので、やりたい勉強など自分の将来へたくさん投資ができて、今考えるととても良かったと思います。卒業後、ダメ男にひっかかり、かなり大変だったりもしましたが、その後、友人に紹介してもらった人と付き合って結婚。現在は3人の子どもに恵まれ、傍から見たら幸せな家庭を築けていますよ～！ 毎日子ども3人に囲まれ、あーだこーだと言われ、頭を抱える毎日ですが（笑）。(東京都 40代 女性 専業主婦)私も一緒でした！ 大学時代～新卒3年間、恋人ができず……。しかし、結婚願望だけは強く「次に出会った人と絶対結婚するんだ！」と気持ちばかり重かったです。その後、転職した先のお客さまと意気投合してお付き合いすることに。まだ26歳だった私は「1年付き合ったら結婚するんだ！」と張り切っていたのですが、向こうは「まだまだ先のこと……」という調子。そのまま月日は流れ6年。もはや「なんで結婚したかったんだっけ……」「別に結婚しなくても良くない？」と己の気持ちが固まった頃にプロポーズ。正直、もうどっちでも良くなってしまっていたのですが、半年後に籍を入れました。結婚と同時に冷めているという、新婚感ゼロですが、案外、そのほうが自分に合っているかも？という発見もありました。理想の新婚像が、漫画やドラマに影響され過ぎてたかな？ とも思いました（笑）。今は、夫が出張ばかりで週6は自宅に1人、ということも。でも正直、最高です！(静岡県 30代 女性 会社員)