Saucy Dog石原慎也「フェスの工程ってすごくおかしいんだよね。大変なんだよ」夏フェス“全通”ファンに本音トーク

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

9月30日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

今年のSaucy Dogが出演する夏フェスに全部行きました！ どのフェスもいい天気で、雨が降ることなくフェスができて良かったです！

山口から香川とか、大阪から山梨とか移動が大変でした（笑）。これから秋フェスや冬フェスも全通目指して全国回ってたくさん行きます！（静岡県・22歳・女の子）

＜石原からのメッセージ＞

石原：そうだよね、おかしいよね、工程が。いや、俺も薄々気づいていたんだけど、そうなんだよね。フェスの工程ってすごくおかしいんだよね。大変なんだよ、今年も暑かったんですけど、例年よりは全然まだマシな暑さで、蒸し暑いっていう感じ。ムシムシしているけど、ボーカルにとってはありがたいっていうか。

フェスの主催者さんも経験経てますんでね、あんまり暑い時期っていうのが無くなったのか、例年より、ずらしたりしていたんじゃないかな？ ロッキン（ROCK IN JAPAN FESTIVAL）も9月にずらしたって言ってたし。すごい過ごしやすかったですけどね。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info