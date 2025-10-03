ヤクルトが広島に6-1で快勝
先発投手：ヤクルトは高梨裕稔が6回1失点の好投（6安打6奪三振）、広島の斉藤優汰は4回2/3回5失点で敗戦投手 得点経過：1回表：ヤクルトが2点を追加 4回表：ヤクルトが1点を追加 5回表：ヤクルトが3点を追加 注目選手：北村恵吾が1本塁打、2打点の活躍、Ｊ・オスナが3打点の活躍、田中陽翔が3安打、2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|143
|85
|54
|4
|.612
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|13
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|15
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|23
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24.5
|6
|ヤクルト
|141
|55
|79
|7
|.410
|27.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|141
|73
|65
|3
|.529
|12.5
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|141
|63
|75
|3
|.457
|22.5
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5