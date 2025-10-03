ヤクルトが広島に6-1で快勝

先発投手：ヤクルトは高梨裕稔が6回1失点の好投（6安打6奪三振）、広島の斉藤優汰は4回2/3回5失点で敗戦投手 得点経過：1回表：ヤクルトが2点を追加 4回表：ヤクルトが1点を追加 5回表：ヤクルトが3点を追加 注目選手：北村恵吾が1本塁打、2打点の活躍、Ｊ・オスナが3打点の活躍、田中陽翔が3安打、2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 141 59 77 5 .434 24.5
6 ヤクルト 141 55 79 7 .410 27.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 85 52 4 .620 -
2 日本ハム 142 83 56 3 .597 3
3 オリックス 141 73 65 3 .529 12.5
4 楽天 140 65 73 2 .471 20.5
5 西武 141 63 75 3 .457 22.5
6 ロッテ 141 55 83 3 .399 30.5