ソフトバンクがオリックスに10-2で大勝

先発投手：ソフトバンクは上沢直之が2回0失点の好投（1安打3奪三振）、オリックスの佐藤一磨は4回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：ソフトバンクが2点を追加 5回裏：ソフトバンクが6点を追加 6回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：栗原陵矢が1本塁打、4打点の活躍、柳町達が1本塁打、2打点の活躍、柳田悠岐が1本塁打、3得点の活躍。

