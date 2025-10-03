ソフトバンクがオリックスに10-2で大勝
先発投手：ソフトバンクは上沢直之が2回0失点の好投（1安打3奪三振）、オリックスの佐藤一磨は4回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：ソフトバンクが2点を追加 5回裏：ソフトバンクが6点を追加 6回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：栗原陵矢が1本塁打、4打点の活躍、柳町達が1本塁打、2打点の活躍、柳田悠岐が1本塁打、3得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|143
|85
|54
|4
|.612
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|13
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|15
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|23
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24.5
|6
|ヤクルト
|141
|55
|79
|7
|.410
|27.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|141
|73
|65
|3
|.529
|12.5
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|141
|63
|75
|3
|.457
|22.5
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5