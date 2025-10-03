「必要としている」大谷翔平所属のドジャース、佐々木朗希が超重要戦力に…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、救援投手としてポストシーズンのロースター入りを果たしている。さっそく1日（日本時間2日）のシンシナティ・レッズ戦では、最終回を無安打に抑える好投を見せた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

佐々木は今季序盤に防御率4.72まで悪化した後、右肩の故障で長期離脱。マイナーでのリハビリ登板でも防御率6.10と安定感を欠いた。しかし9月に復帰後は救援で2試合に登板し、合計2回を投げてわずか被安打1に抑える内容を見せた。

佐々木の最速100マイル（約160.9キロ）を計測する速球は短いイニングで威力を発揮するとされ、1イニングだけを任せればプレッシャーに屈することはないだろうと考えられている。

ブルペン陣に不安を抱えるドジャースについて、ウォーレン氏は「ドジャースの救援陣は、最高の状態の佐々木を必要としている。ポストシーズンでは、一度は8-0とリードしていた試合を締めくくるのに苦戦した。アレックス・ベシア投手とエドガルド・エンリケス投手の悲惨な8回表でレッズが3点を奪い、ドジャースの余裕あるリードを脅かした」と言及した。

