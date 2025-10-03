個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 食べ物がもらえる優待で、お気に入りはありますか？

「株主優待でもらった食品の中で、おいしいと思ったものや、お気に入りのものはありますか？」（あおやまさん／58歳）

◆A. 「果物がもらえる優待は嬉しいですね」（桐谷さん）

優待はいろいろな食品がもらえるので、肉や蟹などをもらったりして、冷凍庫にいっぱい入っています。ただ、蟹は手が汚れるので食べるのが面倒ですし、ステーキはどうも焼き方がうまくないのか、あまりおいしく焼けません（笑）。果物は手軽に食べられるので、気に入っています。

その中で私がおいしいと思うものは、ぶどうですね。シャインマスカットを提供している企業も結構あります。あと、桃や梨がもらえるのも良いですし、みかんも優待でたくさんいただいていますね。

果物がもらえる優待を調べる方法はいろいろあります。パソコンをお持ちの方は、ひらがなで“みんかぶ（MINKABU）”と検索してみてください。「優待株を探す」のページにある検索窓に“果物”と入力して検索すると、果物がもらえる優待銘柄の一覧が出てくると思います。利回りが良い順や、投資額の低い順に表示することもできるので、とても便利です。

あるいはインターネットで、“果物がもらえる優待”と入れて検索するだけでも、「○○会社の優待株は、10万円くらいでぶどうがもらえる」「山陰地方の果物が選べる」など、個人投資家が発信している情報を簡単に見つけることできると思いますよ。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります

文＝All About 編集部