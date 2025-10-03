大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、第3捕手のベン・ロートベット捕手が存在感を高めている。2年連続ワールドシリーズ優勝を目指すポストシーズンに入っても、デーブ・ロバーツ監督の評価は上がり続けているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

7月末にトレード加入したロートベットはウィル・スミス捕手、ダルトン・ラッシング捕手が相次いで離脱したことからチャンスを掴み、9月は18試合に出場。ワイルドカードシリーズでも2試合連続でスタメンマスクを被り、2連勝でのシリーズ突破に大きく貢献している。

同メディアはロバーツ監督が「ベンは陰のヒーローだ。オールスター捕手の代役としてここに来たが、投手陣の信頼を勝ち得ている。何よりもまずチームのために尽くす選手で、捕球も送球も素晴らしい。打者としても自分の立場をよく理解していて、走者を進め、球を見極め、必要なときにヒットを打つことができる。前任者の穴を埋めるのは大変だったが、すべてにおいて素晴らしい仕事をしている」と称賛していることを紹介。

続けて、「ドジャースはスミスの復帰時期をまだ具体的に発表していないため、フィラデルフィア・フィリーズと対戦するナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）では再びロートベットに頼る可能性が高い」と予想している。

