NakamuraEmi「花束みたいにみんなに渡したい」最新曲「デイジー」に込めた思いを語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13：00～13：53）。9月27日（土）の放送は、シンガーソングライターNakamuraEmiさんが、プロデューサー＆ギタリストのカワムラヒロシさんと登場！ 9月7日（日）にリリースされた配信シングル「デイジー」について伺いました。潮：NakamuraEmiさんは神奈川県厚木市出身。2007年にアーティスト活動を始められて、2011年にヒップホップやレゲエ、ジャズと出会い、2016年1月にアルバム『NIPPONNO ONNAWO UTAU BEST』でメジャーデビュー。来年1月でデビュー10周年を迎えます！遠山：おめでとうございます！Nakamura：ありがとうございます！遠山：どうですか？ この10年っていうのは。Nakamura：挑戦をずっとしているなと思って。なんていうか、落ち着いた10年というよりは、"ずっと走ってきたな""挑戦したな"っていう感じはありますね。遠山：さらに、9月はシングル「デイジー」も配信リリースされたということで、おめでとうございます！Nakamura：ありがとうございます～！潮：秋の温かくて優しい風みたいなものが曲からすごく感じられて、本当に今の時期にピッタリだなと思いましたし、私も今そばにあるものに目を向けて、日々を大切に過ごしたいなって感じました。Nakamura：ありがとうございます。潮：あと、デイジーには花言葉がいっぱいあって……。Nakamura：そうなんですよ。潮：調べてみたら、その花言葉が（1曲に）全部詰まっていて。"花束のプレゼント"みたいなものをいただいたなって、本当に温かい気持ちになりました。Nakamura：そんなうれしい言葉を……今すぐに抱きしめたい！カワムラ：（Nakamuraさんが）エアーハグしてる（笑）。潮：うれしいです～！遠山：ちなみに、（デイジーの）花言葉はどんなものがあるのですか？Nakamura：「希望」という花言葉がメインだったんですけど、あと何だっけな……（笑）。遠山：いっぱいあるんですよね。潮：赤色は「無意識」、白色は「無邪気」、ピンクは「希望」、黄色は「ありのまま」という花言葉がありました。Nakamura：その通りです、恐れ入ります。遠山：そういう言葉たちから、この曲が生まれたのですか？Nakamura：まず曲ができて、その後に「花束みたいにみんなに渡したいな」っていう思いから、いろんな花言葉を調べたら、デイジーの花言葉が、この曲にピッタリだなと感じました。――ほかにも、番組では楽曲「メジャーデビュー」を弾き語りでスタジオ生演奏する場面もありました。