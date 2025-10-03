イングランドサッカー協会（FA）は3日、今月の国際親善試合およびFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表のメンバーを発表した。

ここまで5試合を消化したFIFAワールドカップ26欧州予選・グループKで5戦全勝13得点無失点という圧巻の成績を収め、首位を快走しているイングランド代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間9日にウェールズ代表との国際親善試合を戦い、4日後にはラトビア代表との欧州予選グループK第8節を控えている。

トーマス・トゥヘル監督はこの2連戦に向けて、GKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）やMFデクラン・ライス（アーセナル）、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）ら主力を順当に招集。負傷の癒えたFWブカヨ・サカ（アーセナル）が復帰を果たした。一方、MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）やMFフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らは引き続きメンバー外となっている。

今回招集されたメンバー24名は以下の通り。

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（クリスタル・パレス）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

ルベン・ロフタス・チーク（ミラン／イタリア）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

▼FW

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）