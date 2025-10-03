今日の運勢★10月4日（土）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年10月4日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月4日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？行動から変えると良い日です。なりたい自分になるために、今日からその第一歩を踏み出しましょう。無意識のなかにあるあなたの願望はなにか、そこに意識を向けてみるのも良いかもしれません。知らなかった世界や価値観に触れる機会があり、あなたの常識が変わるかもしれません。今までは行かなかった場所に足を運んでみたり、選ばなかったことを選んでみたりするのも良いでしょう。胸がときめくことに意識を向けて行動していくと良い日です。あなたがウキウキ、わくわくするようなことはなんでしょうか？ 子ども心を思い出して、素直な気持ちで過ごしてみましょう。あなたが望む未来を引き寄せるために、計画を立てると良い日です。カレンダーや手帳に、希望的な予定を書き込んでいくのも良いでしょう。将来の夢を明確にしていきましょう。お仕事での人間関係に意識を向けましょう。良好な関係を築いていくために、お相手に寄り添った対応を心掛けると良いですよ。職場環境がより良くなっていきそうです。お得な情報があったり、欲しいものが安く手に入ったりするかもしれません。興味があることを調べたり、人に聞いたりしておくと、ちょっとした物質的な喜びごとがありそうですよ。キャリアアップのためになにをするべきか考えると良い日です。資格を取るための勉強をしたり、スキルアップのために必要な情報を調べたりすることで、有意義な時間を過ごせそうですよ。あなたのためのご褒美を考えましょう。今日は、おいしいものを食べたり、欲しいものを買ったりして、日頃から頑張っているご自身を、存分に甘やかしてあげると良いでしょう。懐かしい場所に行ったり、子どもの頃に好きだったものに触れたりすることで、運気が上がる日です。昔を振り返ってみることで、本来のあなた自身がなにを求めているのかがわかるかもしれません。目に見えない世界を感じることで、運気が上がる日です。それはあなたを想う誰かの気持ちや、愛かもしれません。目には見えないけれど、確かにあるものに意識を向けて過ごしてみましょう。パートナーや周りの方たちとの深いつながりを感じられる日になりそうです。いつもみんなに思いやりを持って行動をしているあなただからこそ、心温まる流れがやってくるのでしょう。運動やスポーツをするなど、活動的な1日を過ごすと運気アップにつながるでしょう。アクティブに動いて、1日を有意義に使いましょう。やっておくべきことは、午前中に終わらせてしまうと良いでしょう。あなたの人生に、これから豊かな愛が現れようとしています。それは、ロマンスかもしれませんし、ロマンスとは違ったあなたの求める出逢いかもしれません。あなたは深く愛されるべき存在なのです。あなたは喜びと安らぎを得るに値するあなたに、これから素敵な贈り物がやってくるのです。愛はもうすぐそこにあり、あなたが愛を受け取るためにすべきことはなにもありません。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。